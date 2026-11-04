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В Казани этнографический диктант написали в национальных костюмах

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Казани прошел этнографический диктант, участн...

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В столице Татарстана прошла международная акция «Большой этнографический диктант». Центральной площадкой стал Дом дружбы народов, где зал на 50 мест заполнился полностью. Многие участники пришли в национальных костюмах, подчеркивая многообразие культур.

Директор Дома дружбы народов РТ Тимур Кадыров отметил, что вопросы диктанта были интересными и выходили за рамки школьной программы. Он подчеркнул важность изучения культуры народов России, а сами задания составили так, чтобы заинтересовать участников и показать богатство традиций.

Формат диктанта включал тестовые вопросы, часть из которых была в видеоформате — их задавали представители разных народов России и участники СВО. Темы охватывали традиции и исторические моменты, а среди участников были люди разных поколений — от детей до взрослых.

Замминистра по делам молодежи РТ Владислав Усанов добавил, что сохранение корней и традиций важно для молодежи, так как культура часто становится основой воспитания в семье. Всего в Татарстане организовали 192 площадки для диктанта, а результаты станут известны 12 декабря.

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