Новости Казани

В оперном театре Казани отметили День народного единства

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Казани в театре оперы и балета прошло торжест...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

Торжественный вечер, посвященный Дню народного единства, прошел в Татарском академическом театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. Праздник собрал тех, кто вносит вклад в сохранение культурного наследия народов республики. В зале вместе появились Раис Татарстана Рустам Минниханов и Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев.

Обращаясь к гостям, Минниханов назвал праздник символом преемственности поколений и напомнил, что стабильность в обществе держится на взаимодействии власти, религиозных деятелей и общественников. В Год единства народов России, по его словам, особенно важно сохранять мир между этносами, особенно когда извне предпринимаются попытки внести разлад. Раис также поблагодарил татарстанцев за сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.

На сцене выступили коллективы, отмеченные на фестивале «Наш дом — Татарстан», в котором участвовали более 500 творческих объединений со всего региона. Зрители увидели программу, отражающую этническое разнообразие республики: дети в русских костюмах танцевали под мордовские мелодии, а музыканты в одеждах северных народов аккомпанировали татарским исполнителям. Завершился вечер песней «Россия», которую зал слушал стоя.

В рамках мероприятия Минниханов вручил государственные награды деятелям культуры, отметив и представителей разных конфессий. Директор Дома дружбы народов РТ Тимур Кадыров в беседе с «Татар-информом» подчеркнул, что единству уделяют внимание на всех уровнях власти, а свобода развития каждой культуры делает соседство народов в России дружелюбным.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

В Европе заговорили о возврате к газу из России. Чем это грозит ЕС

Гид по Казани

день назад

Где в Казани зубы лечат без страха и с гарантией

травля тараканов коломна

Не у нас

день назад

Президент Чехии хочет отстранить РФ от мировых турниров

Не у нас

4 часа назад

Васильев раскрыл, почему отказ Норвегии от хоккея с РФ грозит ей самой

цена поклеить обои

Не у нас

день назад

Емельяненко обвинил Александра в попытке выдать чужие медали за свои

Кулинария

день назад

Когда до зарплаты ещё неделя, готовлю эти котлеты из капусты: хрустящая корочка, а внутри нежнее пюре

Кулинария

день назад

Немцы готовят картофель совсем не так, как мы привыкли: смешивают с яйцом и мукой — получаются нежные клёцки

Не у нас

день назад

Простой двигатель и автомат: в РФ прошел старт продаж японского кроссовера
Наука
50 минут назад

Экоконкурс с 20-летней историей открыл прием заявок

Экологический конкурс «ЭКОлидер» открыл прием з...

Кулинария

час назад

Из обычной ряженки готовлю шоколадный десерт: добавляю какао и желатин — получается как нежный мусс

Новости Татарстана

час назад

Камиль Самигуллин обратился к татарстанцам в День народного единства

Кулинария

3 часа назад

Капуста, яйца и сыр — смешиваю три простых продукта и получаю целую сковороду горячих лепёшек

Не у нас

3 часа назад

«ЛизаАлерт»: лыжные прогулки в легкой одежде повышают риск пропажи людей
В республике появится орган, который займется д...
Новости Татарстана
час назад

В республике появится орган, который займется дорогами и транспортом

Не у нас

3 часа назад

«Моя девочка»: после критики Валиевой её публично поддержала мама

Не у нас

4 часа назад

Врач-терапевт Чернышова: заражение двумя штаммами гриппа грозит мутацией

Не у нас

4 часа назад

Онколог Ахмаев назвал нежелание пациентов лечиться роковой ошибкой
ВТБ: ИИ пока нельзя доверить управление «сердце...
Полезное
4 дня назад

ВТБ: ИИ пока нельзя доверить управление «сердцем банка»