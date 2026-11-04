В оперном театре Казани отметили День народного единства

Торжественный вечер, посвященный Дню народного единства, прошел в Татарском академическом театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. Праздник собрал тех, кто вносит вклад в сохранение культурного наследия народов республики. В зале вместе появились Раис Татарстана Рустам Минниханов и Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев.

Обращаясь к гостям, Минниханов назвал праздник символом преемственности поколений и напомнил, что стабильность в обществе держится на взаимодействии власти, религиозных деятелей и общественников. В Год единства народов России, по его словам, особенно важно сохранять мир между этносами, особенно когда извне предпринимаются попытки внести разлад. Раис также поблагодарил татарстанцев за сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.

На сцене выступили коллективы, отмеченные на фестивале «Наш дом — Татарстан», в котором участвовали более 500 творческих объединений со всего региона. Зрители увидели программу, отражающую этническое разнообразие республики: дети в русских костюмах танцевали под мордовские мелодии, а музыканты в одеждах северных народов аккомпанировали татарским исполнителям. Завершился вечер песней «Россия», которую зал слушал стоя.

В рамках мероприятия Минниханов вручил государственные награды деятелям культуры, отметив и представителей разных конфессий. Директор Дома дружбы народов РТ Тимур Кадыров в беседе с «Татар-информом» подчеркнул, что единству уделяют внимание на всех уровнях власти, а свобода развития каждой культуры делает соседство народов в России дружелюбным.