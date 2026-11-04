В праздничные дни в Татарстане откроются кабинеты диспансеризации

4 и 6 ноября жители республики смогут пройти диспансеризацию и профилактические осмотры. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Татарстана.

В эти дни будут работать как стандартные программы, так и дополнительные обследования: осмотры по возрастным группам, углубленная диспансеризация и оценка репродуктивного здоровья. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Узнать расписание приема можно в регистратуре медучреждения, на информационных стендах, а также на сайтах и в соцсетях больниц и поликлиник.