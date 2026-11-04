В Бугульме после гибели школьницы в лагере заслушают доклад главы СКР

Смерть 12-летней девочки в оздоровительном лагере имени Губина в Бугульме стала поводом для доклада руководителю Следственного комитета России. Александр Бастрыкин поручил представить материалы о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту трагедии. Доклад поступит от главы СУ СК России по Татарстану Валерия Липского.

Инцидент произошел в детском учреждении, где школьнице внезапно стало плохо. Родители забрали ее домой и вызвали скорую, однако спасти ребенка не удалось — девочка скончалась в больнице. Следственное управление возбудило дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Известно, что ранее воспитанники лагеря жаловались на условия проживания и грубое обращение. Кроме того, учреждение несколько лет назад прошло масштабную реконструкцию, на которую направили 183 миллиона рублей.