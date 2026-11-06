В Казани показали мировую премьеру балета о знаменитом иллюзионисте

На сцене Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля в рамках фестиваля StagePlatforma представили мировую премьеру балета «Гудини». Постановка рассказывает историю любви великого иллюзиониста Гарри Гудини и его помощницы Бесс, а ее либретто основано на реальных событиях из жизни артиста.

Сюжет разворачивается через воспоминания Бесс, которая спустя годы после смерти мужа пытается связаться с ним на спиритическом сеансе. На сцене зрители видят ключевые моменты их совместной жизни: встречу в варьете, начало карьеры и десятилетия любви. Отдельным персонажем балета стал Страх в маске смерти, который пытается остановить Гудини на его пути.

Для постановки привлекли профессионального иллюзиониста, чтобы артисты балетной труппы освоили настоящие фокусы. В спектакле зрители видят, как исчезают и появляются платки, монеты и хрустальные шары, а герои меняются местами в закрытом ящике. По словам хореографа Олега Габышева, трюки здесь не самоцель, а символы этапов жизни персонажей.

Музыку к балету написала композитор Ляйсан Абдуллина, для которой эта работа стала дебютом в балетном жанре. В партитуре соединились минимализм, джаз и стилистика саундтреков к первым голливудским фильмам. В постановке задействованы восемь музыкантов оркестра и восемь артистов хора.

Продюсер фестиваля Олег Ивенко исполнил главную партию в вечер премьеры, а партию Бесс танцевала Каролина Заборне. Организацию и финансирование фестиваля поддерживают благотворительный фонд «Татнефти» и Министерство культуры Татарстана. В следующем году StagePlatforma отметит десятилетие и представит балет «Убийство в Восточном экспрессе» по мотивам романа Агаты Кристи.