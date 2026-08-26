Экранное время в возрасте года снижает успеваемость на 1,47 балла

Каждый дополнительный час просмотра экрана в сутки в возрасте одного года соответствовал снижению успеваемости в девять лет на 1,47 стандартного балла. Такой вывод содержится в исследовании, о котором 24 августа сообщил портал Science Daily. Ученые использовали данные 502 детей из сингапурской когорты Growing Up in Singapore Towards healthy Outcomes.

Родители оценивали экранное время детей в один, полтора, два, три, шесть и восемь лет. В девять лет участники прошли индивидуальный тест достижений Векслера, а в возрасте 10,5 года — задания на рабочую память, то есть способность временно удерживать информацию и использовать ее при чтении, вычислениях и решении других задач.

Среднее экранное время составляло 2,1 часа в сутки в возрасте одного года и доходило до трех часов к восьми годам. Наиболее устойчивые связи с дальнейшей успеваемостью сохранились для экранного времени в один, полтора и шесть лет: в полтора года каждый дополнительный час соответствовал снижению на 0,95 балла, в шесть лет — на 0,88 балла. Экранное время в один и шесть лет также было связано с более низкими показателями рабочей памяти. Использование экранов в два и три года статистически значимой связи с этими двумя результатами не показало.

Ученые считают, что младенчество — особенно чувствительный период: экран может вытеснять общение со взрослыми и игры с предметами. Второй важный период — около шести лет, когда растет нагрузка на внимание и память. Авторы подчеркивают, что работа выявила связь, а не причину, и не учитывала качество контента, тип устройства и совместный просмотр. В отдельной публикации Medical Xpress от 23 августа сообщалось, что подростки, столкнувшиеся с кибербуллингом, через полгода чаще сообщали об эмоциональных и поведенческих проблемах, причем связь опосредовали чувство одиночества и трудности с управлением эмоциями.