Экономика

Возвратный лизинг грозит потерей машины при первой просрочке

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Эльман Мехтиев рассказал об опасности возвратно...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев предупредил о рисках возвратного лизинга: заемщик может лишиться автомобиля уже после первого неплатежа. В интервью «Российской газете» он объяснил, как работает эта схема.

По словам Мехтиева, компания выкупает машину по договору купли-продажи по цене значительно ниже рыночной, после чего передает ее клиенту в финансовую аренду. В автомобиль могут установить маячок, а второй комплект ключей остается у кредитора. Любое нарушение договора, даже выезд за пределы города, дает право изъять транспортное средство.

Схема нацелена на то, чтобы изъять и продать автомобиль, отметил эксперт. С недобросовестными кредиторами борются Генпрокуратура, Банк России и Росфинмониторинг.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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