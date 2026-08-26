Возвратный лизинг грозит потерей машины при первой просрочке

Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев предупредил о рисках возвратного лизинга: заемщик может лишиться автомобиля уже после первого неплатежа. В интервью «Российской газете» он объяснил, как работает эта схема.

По словам Мехтиева, компания выкупает машину по договору купли-продажи по цене значительно ниже рыночной, после чего передает ее клиенту в финансовую аренду. В автомобиль могут установить маячок, а второй комплект ключей остается у кредитора. Любое нарушение договора, даже выезд за пределы города, дает право изъять транспортное средство.

Схема нацелена на то, чтобы изъять и продать автомобиль, отметил эксперт. С недобросовестными кредиторами борются Генпрокуратура, Банк России и Росфинмониторинг.