Новости Татарстана

Минниханов встретился с министром энергетики ОАЭ в Казанском Кремле

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Министр энергетики ОАЭ Сухейль Мухаммед Аль-Мазруи приехал в Казанский Кремль и передал Рустаму Минниханову привет от президента Эмиратов. Повод — Татарстанский нефтегазохимический форум, на котором эмиратский гость появился не случайно.

Раис республики поблагодарил делегацию за внимание и назвал партнёрство актуальным на фоне геополитических вызовов. Татарстан уже присутствует в Дубае: там работает представительство, из Казани летают прямые рейсы. Стороны обмениваются опытом в исламском банкинге, халяль-индустрии и мусульманском образовании, а товарооборот в первом квартале заметно вырос.

Минниханов подтвердил планы экспортировать в ОАЭ автомобили, вертолёты, суда, нефтехимию, удобрения и газотурбинное оборудование. Он также предложил сотрудничество в подготовке кадров, энергетике, электронике и микроэлектронике.

Аль-Мазруи поздравил республику с 80-летием нефтедобычи. Он высоко оценил технологические наработки и подтвердил желание наращивать взаимную торговлю.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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