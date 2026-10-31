Креативным предпринимателям Татарстана помогут получить статус резидента «Сколково»

Представители креативных индустрий Татарстана смогут претендовать на статус участника «Сколково» при поддержке республиканских специалистов. Соглашение о сотрудничестве подписали региональный оператор фонда — ИТ-парк и Центр развития креативных индустрий РТ на полях форума Kazan Digital Week 2026, сообщает пресс-служба казанского ЦУМа.

Центр развития креативных индустрий стал соисполнителем оператора и займется развитием инновационного сообщества в творческих сферах. Его команда поможет предпринимателям оценить соответствие проекта требованиям фонда, проконсультирует и подберет необходимые сервисы, а после получения статуса будет сопровождать в работе. Окончательное решение о присвоении статуса принимает сам «Сколково».

Участникам фонда доступны образовательные и акселерационные программы, поддержка экспертов и предпринимательская среда. ЦРКИ планирует работать с представителями арт-индустрии, кино, телевидения, дизайна, моды, видеоигр, архитектуры, урбанистики и гастрономии. Часть работы будет проходить в стенах Центра уникального мастерства в Казани.

Директор ИТ-парка Руслан Власов отметил, что подписание документа расширяет круг сотрудничества, а генеральный директор ЦРКИ Ранко Тепавчевич выразил уверенность, что на стыке технологий и креативных направлений удастся найти синергетические эффекты. Директор департамента регионального развития фонда Юрий Сибирский добавил, что соглашение предполагает совместную работу по технологической повестке и поддержку компаний, развивающих технологии в рамках контентной деятельности.

Международный форум Kazan Digital Week 2026 проходит в Казани с 29 по 31 октября. В деловой программе — более 100 секций, участие принимают свыше тысячи спикеров из более чем 70 стран.