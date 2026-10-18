Священники раскрыли, что означает выражение «продать душу дьяволу»

Представители Русской православной церкви разъяснили верующим истинный смысл известного выражения «продать душу дьяволу». По словам священнослужителей, речь идет не о буквальной сделке с нечистой силой, а об отказе человека от нравственных принципов и стремлении совершать дурные поступки. Об этом сообщает МедиаПоток.

Как пояснили представители духовенства, согласно христианскому учению, дьявол первоначально был ангелом, находившимся рядом с Богом. Однако гордыня заставила его отвернуться от Создателя и выбрать собственный путь. За ним последовали и другие ангелы, которые также утратили связь с Господом, лишившись божественной любви и радости.

Священники отметили, что главная цель дьявола заключается в стремлении изменить человеческую природу, сделав людей жестокими, озлобленными и неспособными проявлять любовь к окружающим. Именно поэтому он пытается склонить человека к поступкам, причиняющим страдания другим.

В религиозном понимании продажа души дьяволу означает постепенную утрату доброты, предательство собственных убеждений и добровольный отказ от нравственных ориентиров.

Особую опасность, по словам священнослужителей, представляет привычка совершать плохие поступки. Когда человек регулярно оскорбляет окружающих, причиняет им боль и перестает задумываться о последствиях своих действий, подобное поведение постепенно становится для него нормой.

Таким образом, выражение «продать душу дьяволу» в трактовке священников связано прежде всего с духовным и нравственным выбором самого человека.