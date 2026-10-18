Священник Самохин назвал предметы, которым не место в доме верующего

Священник Русской православной церкви Михаил Самохин рассказал, какие предметы не рекомендуется хранить в жилище православного христианина. По его словам, некоторые привычные украшения и домашние обереги могут противоречить религиозным убеждениям верующих. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Священнослужитель подчеркнул, что церковь не предъявляет строгих требований к оформлению жилых помещений. Однако при выборе предметов для дома православным следует руководствоваться христианскими ценностями. Особое значение имеют любовь к ближним, милосердие и молитва.

В первую очередь Самохин посоветовал отказаться от вещей, имеющих отношение к оккультным практикам и языческим верованиям. К таким предметам он отнес специальную литературу, изображения и различные символы, связанные с нехристианскими религиозными традициями.

Отдельное внимание священник уделил бытовым оберегам. Речь идет о декоративных вениках, талисманах и других вещах, которым приписывают способность защищать жильцов от неприятностей. По мнению священнослужителя, подобные предметы не соответствуют православному мировоззрению.

В число нежелательных украшений также попали изображения глаз, используемые для защиты от сглаза. Кроме того, Самохин рекомендовал убрать из дома книги, содержание которых способно побуждать человека к греховным мыслям или поступкам.

Вместо суеверных символов священник предложил уделить внимание традиционным христианским святыням. В жилище православного человека, по его словам, уместны иконы и кресты. Сам дом следует освятить, а его обитателям необходимо находить время для регулярных молитв.

Самохин подчеркнул, что домашняя обстановка должна способствовать духовной жизни человека. Поэтому предметам, связанным с языческими обрядами или способным склонять к греху, в жилище верующего, по его убеждению, не место.