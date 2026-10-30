Новости Татарстана

Синоптики обещают татарстанцам теплый ноябрь

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Гидрометцентр Татарстана опубликовал прогноз на последний месяц осени. Согласно расчетам, ноябрь в республике окажется теплее обычного на один градус.

Средняя температура воздуха в ноябре ожидается на уровне -1,7 градуса, тогда как климатическая норма составляет -2,7 градуса. В Казани столбики термометров в среднем покажут -1,5 градуса, что также на градус выше привычных значений.

Что касается осадков, то их количество будет близко к среднемноголетним показателям: в целом по Татарстану ожидается около 38 миллиметров, а в столице республики — до 45 миллиметров.

Таким образом, ноябрь в регионе будет комфортным, без резких отклонений от привычной погоды.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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