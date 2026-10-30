Синоптики обещают татарстанцам теплый ноябрь
Гидрометцентр Татарстана опубликовал прогноз на последний месяц осени. Согласно расчетам, ноябрь в республике окажется теплее обычного на один градус.
Средняя температура воздуха в ноябре ожидается на уровне -1,7 градуса, тогда как климатическая норма составляет -2,7 градуса. В Казани столбики термометров в среднем покажут -1,5 градуса, что также на градус выше привычных значений.
Что касается осадков, то их количество будет близко к среднемноголетним показателям: в целом по Татарстану ожидается около 38 миллиметров, а в столице республики — до 45 миллиметров.
Таким образом, ноябрь в регионе будет комфортным, без резких отклонений от привычной погоды.
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