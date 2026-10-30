«Динамо-Ак Барс» нацелилось на юбилейное золото к 25-летию Шаймиева

Мужская команда «Динамо-Ак Барс» по хоккею на траве в очередной раз подтвердила статус лидера, завоевав 24-е золото чемпионата России. На торжественной церемонии чествования спортсменов раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что победа стала возможна благодаря слаженной работе всей команды, и подчеркнул, что республика неизменно первенствует в этом виде спорта на протяжении всех 16 лет его руководства.

Главный тренер казанцев Араик Маргарян рассказал, что перед его подопечными стоит задача выиграть 25-е чемпионство, которое станет подарком к юбилею первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Наставник вспомнил, как 25 лет назад приехал в Казань, где команда начинала с бронзовых медалей, а с 2003 года неизменно берет золото. Он также отметил, что основу сборной России составляют игроки динамовского клуба, которые побеждали на международных стартах в Омане, Китае и Белоруссии.

Путь к очередному титулу был уверенным: команда заняла первое место по итогам регулярного чемпионата, опередив «Динамо-Электросталь» на 11 очков, а в финале оказалась сильнее екатеринбургского «Динамо-Строителя». Отдельно на церемонии отметили вклад председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгата Сафарова, которому 23 октября исполнилось 65 лет и который четверть века назад взял под крыло бесхозный тогда хоккей на траве.