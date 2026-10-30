Новости Татарстана

Заболеваемость мышиной лихорадкой в Татарстане выросла почти вдвое

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Татарстане с начала года зарегистрировали 553 случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), которую в народе называют мышиной. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Цифры на пресс-конференции озвучила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Несмотря на заметный рост, чиновница опровергла распространяемые в сети сообщения о вспышке заболевания. По ее словам, республика находится в цикличном подъеме, а интенсивность распространения оценивается как средняя. «Это не всплеск, не вспышка заболеваемости. Ажиотажа нет», — подчеркнула она.

В то же время в регионе фиксируют снижение заболеваемости корью. С начала года в Татарстане выявлено 35 случаев этой инфекции, что почти вдвое меньше, чем годом ранее.

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