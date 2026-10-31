Цены на овощи и яйца в Татарстане изменились за неделю

За неделю с 19 по 26 октября в Татарстане заметно выросли цены на помидоры и куриные яйца. По данным Татарстанстата, помидоры подорожали на 4,84% — с 149,96 до 157,17 рубля за килограмм, а десяток яиц стал стоить 91,26 рубля вместо 89,19 рубля.

Среди овощей также подорожали картофель и репчатый лук — на 1,52% и 1,51% соответственно. Картофель теперь стоит 42,49 рубля за килограмм, лук — 44,96 рубля. Свекла прибавила в цене незначительно — всего 0,34%, до 34,68 рубля за килограмм.

При этом огурцы подешевели на 0,99% — их цена снизилась с 98,74 до 97,85 рубля за килограмм. Капуста и морковь также стали доступнее: капуста потеряла 0,66% стоимости, морковь — 0,62%.

Из других продуктов заметно подорожали мороженая рыба (на 1,74%, до 371,16 рубля за килограмм) и вареная колбаса (на 1,41%, до 532,66 рубля). Рис шлифованный вырос в цене на 1,15% — до 81,96 рубля за килограмм.

В сегменте детского питания подорожали овощные и фруктово-ягодные консервы, а также сухие молочные смеси. В то же время мясные консервы для детей стали дешевле на 1,57% — до 1201,41 рубля за килограмм. Подсолнечное масло также снизилось в цене на 1,67%, до 141,02 рубля за литр.