Сырники растекаются по сковороде не из-за творога: одна ошибка портит их ещё до жарки
PROKAZAN
Если сырники расползаются сразу после попадания на сковороду, виноват не всегда влажный творог. Часто проблема появляется раньше — когда в массу кладут слишком много сахара.
Сахар вытягивает влагу из творога и при нагревании быстро растворяется. Масса становится мягче, поэтому аккуратные шайбочки начинают терять форму. Для устойчивых сырников сахара нужно немного, а основную сладость проще добавить уже при подаче.
- Подготовка: 10 минут
- Отдых массы: 10 минут
- Приготовление: 10–12 минут
- Общее время: около 30 минут
- Сложность: простая
- Выход: 8–10 сырников
Какой получается вкус
Сырники получаются умеренно сладкими, с выраженным творожным вкусом и лёгким ароматом ванили. Снаружи появляется тонкая золотистая корочка, а середина остаётся мягкой и нежной.
Недостаток сахара в тесте почти не ощущается, если подать сырники с ягодами, вареньем, мёдом или сгущённым молоком.
Анна Полякова, редактор food-ленты Про Казань: Я раньше пыталась сделать сырники послаще прямо в миске и потом исправляла жидкую массу дополнительной мукой. В итоге они держали форму, но становились плотными. Теперь кладу сахара совсем немного: формовать проще, а сладость добавляю уже на тарелке.
Что понадобится
- творог 5–9% — 400 г;
- яичный желток — 1 шт.;
- сахар — 1 ст. л.;
- мука — 2 ст. л. в массу;
- мука — 1–2 ст. л. для формовки;
- ванильный сахар — ½ ч. л. по желанию;
- соль — щепотка;
- растительное масло — для жарки.
Как приготовить
- Выложите творог в миску. Если в упаковке заметна свободная сыворотка, её лучше слить.
- Добавьте желток, сахар, щепотку соли и ваниль. Перемешайте до соединения ингредиентов.
- Всыпьте 2 столовые ложки муки. Не пытайтесь сразу сделать массу совершенно сухой — после отдыха мука впитает часть влаги.
- Оставьте творожную массу на 10 минут. После этого она должна стать плотнее и легче формоваться.
- Присыпьте рабочую поверхность небольшим количеством муки. Разделите массу на 8–10 частей и сформируйте шайбочки толщиной около 2 см.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите сырники и готовьте на среднем огне примерно 3–4 минуты, пока снизу не появится золотистая корочка.
- Переверните, уменьшите нагрев и готовьте ещё 3–4 минуты. Если сырники толстые, последние пару минут можно подержать их под крышкой.
Совет: если хочется более сладких сырников, не увеличивайте сахар в несколько раз. Проще подать к ним сладкий соус, ягоды или варенье — структура самих сырников останется плотнее.
Что чаще всего портит результат
- Слишком много сахара. Творожная масса становится влажнее, а на сковороде быстрее теряет форму.
- Целое крупное яйцо вместо желтка. Дополнительный белок добавляет жидкости, которую затем приходится компенсировать мукой.
- Много муки. Сырники перестают растекаться, но становятся плотными и мучнистыми.
- Слишком сильный огонь. Корочка темнеет раньше, чем прогревается творожная середина.
Если масса всё же получилась слишком влажной, не стоит сразу всыпать несколько ложек муки. Сначала дайте ей постоять 10 минут и только затем оцените консистенцию.
Поскольку в рецепте используется яйцо, сырники нужно нормально прогреть внутри. FDA рекомендует готовить блюда с яйцами до внутренней температуры 71 °C (160 °F).
С чем подавать
Горячие сырники хорошо сочетаются со сметаной, густым йогуртом, ягодами или вареньем. Если готовите их на завтрак, массу можно смешать заранее без сахара, убрать в холодильник, а сахар и остальные ингредиенты добавить непосредственно перед приготовлением.
Главное — не пытаться сделать сырники десертно-сладкими ещё до сковороды. Небольшого количества сахара достаточно: тогда они лучше держат форму, остаются творожными внутри и покрываются аккуратной румяной корочкой.
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