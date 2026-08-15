Кулинария

Сырники растекаются по сковороде не из-за творога: одна ошибка портит их ещё до жарки

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Сырники могут растекаться на сковороде из-за из...

PROKAZAN

Подписаться на Дзен.канал

Если сырники расползаются сразу после попадания на сковороду, виноват не всегда влажный творог. Часто проблема появляется раньше — когда в массу кладут слишком много сахара.

Сахар вытягивает влагу из творога и при нагревании быстро растворяется. Масса становится мягче, поэтому аккуратные шайбочки начинают терять форму. Для устойчивых сырников сахара нужно немного, а основную сладость проще добавить уже при подаче.

  • Подготовка: 10 минут
  • Отдых массы: 10 минут
  • Приготовление: 10–12 минут
  • Общее время: около 30 минут
  • Сложность: простая
  • Выход: 8–10 сырников

Какой получается вкус

Сырники получаются умеренно сладкими, с выраженным творожным вкусом и лёгким ароматом ванили. Снаружи появляется тонкая золотистая корочка, а середина остаётся мягкой и нежной.

Недостаток сахара в тесте почти не ощущается, если подать сырники с ягодами, вареньем, мёдом или сгущённым молоком.

Анна Полякова, редактор food-ленты Про Казань: Я раньше пыталась сделать сырники послаще прямо в миске и потом исправляла жидкую массу дополнительной мукой. В итоге они держали форму, но становились плотными. Теперь кладу сахара совсем немного: формовать проще, а сладость добавляю уже на тарелке.

Что понадобится

  • творог 5–9% — 400 г;
  • яичный желток — 1 шт.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • мука — 2 ст. л. в массу;
  • мука — 1–2 ст. л. для формовки;
  • ванильный сахар — ½ ч. л. по желанию;
  • соль — щепотка;
  • растительное масло — для жарки.

Как приготовить

  1. Выложите творог в миску. Если в упаковке заметна свободная сыворотка, её лучше слить.
  2. Добавьте желток, сахар, щепотку соли и ваниль. Перемешайте до соединения ингредиентов.
  3. Всыпьте 2 столовые ложки муки. Не пытайтесь сразу сделать массу совершенно сухой — после отдыха мука впитает часть влаги.
  4. Оставьте творожную массу на 10 минут. После этого она должна стать плотнее и легче формоваться.
  5. Присыпьте рабочую поверхность небольшим количеством муки. Разделите массу на 8–10 частей и сформируйте шайбочки толщиной около 2 см.
  6. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите сырники и готовьте на среднем огне примерно 3–4 минуты, пока снизу не появится золотистая корочка.
  7. Переверните, уменьшите нагрев и готовьте ещё 3–4 минуты. Если сырники толстые, последние пару минут можно подержать их под крышкой.

Совет: если хочется более сладких сырников, не увеличивайте сахар в несколько раз. Проще подать к ним сладкий соус, ягоды или варенье — структура самих сырников останется плотнее.

Что чаще всего портит результат

  • Слишком много сахара. Творожная масса становится влажнее, а на сковороде быстрее теряет форму.
  • Целое крупное яйцо вместо желтка. Дополнительный белок добавляет жидкости, которую затем приходится компенсировать мукой.
  • Много муки. Сырники перестают растекаться, но становятся плотными и мучнистыми.
  • Слишком сильный огонь. Корочка темнеет раньше, чем прогревается творожная середина.

Если масса всё же получилась слишком влажной, не стоит сразу всыпать несколько ложек муки. Сначала дайте ей постоять 10 минут и только затем оцените консистенцию.

Поскольку в рецепте используется яйцо, сырники нужно нормально прогреть внутри. FDA рекомендует готовить блюда с яйцами до внутренней температуры 71 °C (160 °F).

С чем подавать

Горячие сырники хорошо сочетаются со сметаной, густым йогуртом, ягодами или вареньем. Если готовите их на завтрак, массу можно смешать заранее без сахара, убрать в холодильник, а сахар и остальные ингредиенты добавить непосредственно перед приготовлением.

Главное — не пытаться сделать сырники десертно-сладкими ещё до сковороды. Небольшого количества сахара достаточно: тогда они лучше держат форму, остаются творожными внутри и покрываются аккуратной румяной корочкой.

Может быть интересно:

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Султан Брунея снял все титулы с невестки за грубое поведение

Интересное в Казани

8 часов назад

Дом влияет на уровень стресса: квиз из пяти вопросов для жителей Казани, которые хотят выбрать интерьер без дизайнера

как подготовиться к травле тараканов

Кулинария

день назад

Борщ теряет яркий цвет из-за одной ошибки: простой прием сохраняет его насыщенно-красным

Не у нас

9 часов назад

Внешний долг России прошел рубеж в 300 млрд долларов

отделка расценки в Новосибирске

Не у нас

9 часов назад

В ГАИ назвали лекарства, которые грозят снижением реакции при вождении

Технологии

день назад

Kingdom Hearts IV выйдет в конце 2027 года и получит мир по «Тайне Коко»

Кулинария

16 часов назад

Гречку смешиваю с фаршем и жарю как котлеты: простой ужин из продуктов, которые всегда дома

Кулинария

день назад

Тесто для пирожков получается тяжелым из-за одной ошибки: простое правило делает его воздушным
Новости Татарстана
12 часов назад

В Татарстане 18 августа ожидаются дожди и потепление до 25 градусов

18 августа в Татарстане ожидаются дожди, грозы ...

Технологии

час назад

Механическая сила переключает диоксетан на новый путь распада

Новости России

6 часов назад

С начала июля «киберсемья» отразила около 5 млн мошеннических звонков, направленных клиентам Билайна

Технологии

2 часа назад

«Бомбора» начала принимать предзаказы на книгу о Demon's Souls

Новости Татарстана

2 часа назад

Студотряды РТ собрали почти 1 млн рублей на «Дне ударного труда»
Установка СКИФ сделает Россию первоисточником с...
Технологии
3 дня назад

Установка СКИФ сделает Россию первоисточником самых точных данных

Технологии

2 часа назад

Rebel Wolves обновила системные требования The Blood of Dawnwalker

Технологии

3 часа назад

Fairphone 6+ представят 18 августа

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстан вернется 30-градусная жара
ВТБ рассказал о финансовой грамотности на Всеро...
Польза
6 дней назад

ВТБ рассказал о финансовой грамотности на Всероссийском молодежном форуме «Машук»