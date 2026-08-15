Рис превращается в липкую кашу из-за одной ошибки: простой способ делает крупинки рассыпчатыми
PROKAZAN
Даже хороший длиннозёрный рис может слипнуться в кастрюле, если пропустить один простой этап — промывание. На поверхности крупинок остаётся крахмальная пыль, которая во время варки попадает в воду и делает её более вязкой.
Если нужен именно рассыпчатый гарнир, рис стоит хорошо промыть перед приготовлением, а после закипания — не перемешивать без необходимости. Тогда крупинки остаются отдельными и мягкими внутри.
- Подготовка: 5 минут
- Приготовление: 15–18 минут
- Отдых под крышкой: 10 минут
- Общее время: около 30 минут
- Сложность: простая
- Выход: 3–4 порции
Какой получается вкус
Рис получается мягким, но не разваренным. Крупинки легко отделяются друг от друга, а сливочное масло добавляет лёгкий сливочный аромат.
Для такого результата удобнее брать длиннозёрные сорта — например, басмати. Круглозёрный рис содержит больше крахмала и нужен для блюд, где липкость как раз важна.
Анна Полякова, редактор food-ленты Про Казань: Я промываю рис несколько раз, пока вода из очень мутной не станет почти прозрачной. Самое удобное — после этого поставить кастрюлю на слабый огонь и больше крупу не трогать. Активной работы здесь минут пять, а после варки обязательно даю рису постоять под крышкой.
Что понадобится
- длиннозёрный белый рис — 200 г;
- вода — 300 мл;
- соль — ½ ч. л.;
- сливочное масло — 15–20 г.
Точное количество воды может немного отличаться в зависимости от сорта, поэтому стоит учитывать инструкцию на упаковке.
Как приготовить
- Насыпьте рис в миску и залейте холодной водой. Осторожно перемешайте рукой и слейте мутную воду.
- Повторите промывание 3–5 раз, пока вода не станет значительно прозрачнее. Именно на этом этапе удаляется часть поверхностного крахмала.
Как объясняет The Kitchn, промывание удаляет свободный крахмал с поверхности крупинок, который при варке может сделать рис клейким.
- Хорошо слейте воду и переложите рис в небольшую кастрюлю с толстым дном.
- Добавьте воду и соль. Доведите до кипения на среднем огне.
- Как только вода закипит, уменьшите нагрев до минимального и плотно закройте кастрюлю крышкой.
- Готовьте примерно 15–18 минут. Не открывайте крышку каждые несколько минут и не перемешивайте рис.
- Когда вода впитается, снимите кастрюлю с плиты. Оставьте рис под закрытой крышкой ещё на 10 минут.
- Добавьте сливочное масло и осторожно разрыхлите крупинки вилкой.
Совет: после выключения плиты не торопитесь сразу подавать рис. За 10 минут под крышкой оставшийся пар равномерно распределяет влагу, и крупинки становятся более рассыпчатыми.
Что чаще всего портит результат
- Рис не промывают. Поверхностный крахмал делает крупинки более липкими.
- Наливают слишком много воды. Рис успевает размягчиться раньше, чем испарится лишняя жидкость.
- Постоянно перемешивают. Крупинки трутся друг о друга, выделяется дополнительный крахмал.
- Сразу открывают кастрюлю после варки. Лучше дать рису 10 минут спокойно постоять под крышкой.
Есть важное исключение: рассыпчатость нужна не всегда. Например, рис для ризотто специально не промывают так тщательно, потому что выделившийся крахмал помогает получить характерную кремовую консистенцию.
С чем подавать
Рассыпчатый рис подходит к курице, рыбе, котлетам, тушёному мясу и овощам. Если хочется более выраженного вкуса, после приготовления можно добавить зелень, немного сливочного масла или щепотку специй.
Главное правило простое: промыть рис, правильно отмерить воду и оставить крупу в покое во время варки. Активной работы всего несколько минут, а вместо липкой массы получаются мягкие отдельные крупинки.
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