Кулинария

Рис превращается в липкую кашу из-за одной ошибки: простой способ делает крупинки рассыпчатыми

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Рис часто слипается из-за лишнего крахмала и ош...

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Даже хороший длиннозёрный рис может слипнуться в кастрюле, если пропустить один простой этап — промывание. На поверхности крупинок остаётся крахмальная пыль, которая во время варки попадает в воду и делает её более вязкой.

Если нужен именно рассыпчатый гарнир, рис стоит хорошо промыть перед приготовлением, а после закипания — не перемешивать без необходимости. Тогда крупинки остаются отдельными и мягкими внутри.

  • Подготовка: 5 минут
  • Приготовление: 15–18 минут
  • Отдых под крышкой: 10 минут
  • Общее время: около 30 минут
  • Сложность: простая
  • Выход: 3–4 порции

Какой получается вкус

Рис получается мягким, но не разваренным. Крупинки легко отделяются друг от друга, а сливочное масло добавляет лёгкий сливочный аромат.

Для такого результата удобнее брать длиннозёрные сорта — например, басмати. Круглозёрный рис содержит больше крахмала и нужен для блюд, где липкость как раз важна.

Анна Полякова, редактор food-ленты Про Казань: Я промываю рис несколько раз, пока вода из очень мутной не станет почти прозрачной. Самое удобное — после этого поставить кастрюлю на слабый огонь и больше крупу не трогать. Активной работы здесь минут пять, а после варки обязательно даю рису постоять под крышкой.

Что понадобится

  • длиннозёрный белый рис — 200 г;
  • вода — 300 мл;
  • соль — ½ ч. л.;
  • сливочное масло — 15–20 г.

Точное количество воды может немного отличаться в зависимости от сорта, поэтому стоит учитывать инструкцию на упаковке.

Как приготовить

  1. Насыпьте рис в миску и залейте холодной водой. Осторожно перемешайте рукой и слейте мутную воду.
  2. Повторите промывание 3–5 раз, пока вода не станет значительно прозрачнее. Именно на этом этапе удаляется часть поверхностного крахмала.

Как объясняет The Kitchn, промывание удаляет свободный крахмал с поверхности крупинок, который при варке может сделать рис клейким.

  1. Хорошо слейте воду и переложите рис в небольшую кастрюлю с толстым дном.
  2. Добавьте воду и соль. Доведите до кипения на среднем огне.
  3. Как только вода закипит, уменьшите нагрев до минимального и плотно закройте кастрюлю крышкой.
  4. Готовьте примерно 15–18 минут. Не открывайте крышку каждые несколько минут и не перемешивайте рис.
  5. Когда вода впитается, снимите кастрюлю с плиты. Оставьте рис под закрытой крышкой ещё на 10 минут.
  6. Добавьте сливочное масло и осторожно разрыхлите крупинки вилкой.

Совет: после выключения плиты не торопитесь сразу подавать рис. За 10 минут под крышкой оставшийся пар равномерно распределяет влагу, и крупинки становятся более рассыпчатыми.

Что чаще всего портит результат

  • Рис не промывают. Поверхностный крахмал делает крупинки более липкими.
  • Наливают слишком много воды. Рис успевает размягчиться раньше, чем испарится лишняя жидкость.
  • Постоянно перемешивают. Крупинки трутся друг о друга, выделяется дополнительный крахмал.
  • Сразу открывают кастрюлю после варки. Лучше дать рису 10 минут спокойно постоять под крышкой.

Есть важное исключение: рассыпчатость нужна не всегда. Например, рис для ризотто специально не промывают так тщательно, потому что выделившийся крахмал помогает получить характерную кремовую консистенцию.

С чем подавать

Рассыпчатый рис подходит к курице, рыбе, котлетам, тушёному мясу и овощам. Если хочется более выраженного вкуса, после приготовления можно добавить зелень, немного сливочного масла или щепотку специй.

Главное правило простое: промыть рис, правильно отмерить воду и оставить крупу в покое во время варки. Активной работы всего несколько минут, а вместо липкой массы получаются мягкие отдельные крупинки.

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