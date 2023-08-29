Жизнь после травмы: врач из Казани рассказал про комплексную реабилитацию
Даже небольшая травма может серьезным образом нарушить привычный образ жизни человека. Бытует мнение, что пациент после операции может восстановиться своими силами, но это не так: особо тяжелые последствия могут быть после переломов, где потребуется не просто лечение, а комплексная квалифицированная помощь по физической реабилитации. Более того, 20 лет назад были проведены исследования в области травматологии, ортопедии и неврологии, где изучалась необходимость реабилитации. Оказалось, что почти 100% в ней нуждаются.
С какими проблемами работает врач-реабилитолог, какие процедуры проходит пациент, и почему в Казани не распространена комплексная реабилитация - на эти и другие вопросы ответил ProKazan Рафаэль Гизетдинов, заместитель директора по медицинской части клиники "Имин".
По каким причинам пациент может обратиться в вашу клинику?
- Две самые главные причины, почему пациенты обращаются в реабилитационные клиники - это двигательный дефицит любого генеза (ограничение движения) и болевой синдром любого генеза (болевые ощущения). Эти проблемы беспокоят почти каждого и мешают полноценно жить.
Рафаэль Гизетдинов, заместитель директора по медицинской части клиники "Имин" Виктория Козырева, журналист ProKazan
Почему люди редко обращаются к реабилитологам?
- Чаще всего — люди прислушиваются к рекомендациям врачей. Проблема в том, что специалисты редко рассказывают о важности реабилитации после травм. В итоге получается, что пациент уходит домой с полным непониманием того, является ли его болезненное состояние нормой и так будет всю жизнь? Каким образом можно исправить ситуацию, если это возможно? Реабилитолог - это человек, который дает ответы на эти вопросы. Наша клиника создана специально для того, чтобы вернуть привычное качество жизни людям, которые пережили травму или операцию.
Какие категории пациентов обращаются в вашу клинику, чтобы пройти реабилитацию?
- Первый и самый важный пациент клиники - это ребенок. Дети, которые растут в условиях, где есть ограничения из-за боли и движения, в конечном итоге вырастают с определенным психологическим дискомфортом. Наша задача - предоставить им эффективную помощь в реабилитации и социализации.
Вторая категория - это работоспособные люди. Современные условия в российском обществе диктуют нам, что травмированный человек не может зарабатывать и помогать своей семье. Благодаря комплексному подходу, мы помогаем пациенту снять психологические барьеры и нормально функционировать.
Третья группа - военнослужащие. Сегодня мы находимся в жестких политических взаимоотношениях между странами, поэтому и задачи травматолога в этой нише социально расширилась. Наши бойцы прямо сейчас защищают родину, поэтому наша главная задача - помочь им жить полноценной жизнью после пребывания в горячих точках.
Четвертая категория - пожилые граждане. Это наше прошлое, настоящее и будущее, потому что развитие человека без связи со своими родителями невозможно. Здесь выходят иные аспекты реабилитации - это улучшение качества жизни и достойная старость.
Рафаэль Гизетдинов, заместитель директора по медицинской части клиники "Имин"
Допустим, пациент обратился в клинику, чтобы вылечить травму. Какие этапы он проходит?
- Этапов лечения много и все зависит от степени тяжести случая. Но чаще всего прием осуществляется следующим образом: пациент приходит к травматологу или неврологу, где ему ставят диагноз. Только после этого назначается прием к реабилитологу, который подбирает индивидуальный план лечения, состоящий из многих видов процедур. Когда пациент находится на пути выздоровления, ему дополнительно назначают лечение у мануального терапевта, а также иглорефлексотерапия (иглоукалывание) и оздоровительно-витаминный комплекс капельниц для поддержания хорошего самочувствия. Заключительным этапом станет повторный прием у лечащего врача, где с пациентом обсуждаются результаты пройденного курса, и планируется тактика дальнейшего восстановления.
Предполагаются ли какие-то контрольные точки, когда пациент уже прошел комплексную терапию?
- Основной принцип реабилитации: этапность и доступность.
Первый фактор подразумевает тот случай, когда пациент поступил к нам в постиммобилизационный период (после снятие гипса, швов или корсета) или восстановительный период после операции. Каждому из этих этапов выставляются контрольные точки не только на осмотр врача, но и всей мультидисциплинарной бригады (совместное ведение одного пациента врачами разных специальностей).
Есть ли определенные процедуры, которые пациент проходит чаще всего при реабилитации?
- Такие процедуры есть. В основной список терапии входят физиотерапевтические процедуры, массаж, лечебная физкультура и занятия на специализированных тренажерах.
Физиолечение назначается для ускорения заживления и восстановления нормальных процессов на тканевом уровне.
Лечебный массаж является одной из важных процедур при восстановлении и лечении травм и последствий операций. Когда мышцы подвержены судорогам или напряжены - это вызывает боль, а вследствие этого ограничивается подвижность.
Лечебная физкультура, которую пациент делает на индивидуальных занятиях с инструктором ЛФК, играет большую роль в программе восстановления. Для хороших результатов очень важно правильное движение, поэтому во время занятий основное внимание уделяется обучению пациента управлять своим телом и правильному положению в пространстве.
Рафаэль Гизетдинов, заместитель директора по медицинской части клиники "Имин" Виктория Козырева, журналист ProKazan
С какими проблемами работает врач-реабилитолог? Как проходит процесс лечения?
- Реабилитолог - не тот врач, который просто пропишет лечение на консультации и на этом сложит свои полномочия. Для врачей нашей клиники, лечение пациента, это сложная, планомерная и контактная работа. Реабилитолог взаимодействует с пациентом на протяжении всего курса, психологически настраивает на выздоровление, поддерживает и прививает привычку жить по-новому во благо своего здоровья.
Вы упоминали что после травмы у пациентов есть психологический барьер, это действительно так?
- Да, это довольно распространенное явление. Дело в том, что после операции или травмы, пациенты боятся снова двигаться как раньше, а многие и вовсе не начинают никогда, как раз по этой причине. Важно понимать, что выздоровление больного - это не то же самое, что и реабилитация. Человеку необходимо помочь вернуть утраченные физические функции и восстановить психическое состояние, и в конечном итоге, социализироваться.
Может ли человек без особых патологий пройти реабилитацию?
- Больше скажу: если человека даже в незначительной степени беспокоит проблема ограниченности движений, то это уже повод обратиться к врачу. Сам процесс восстановления будет идти гораздо быстрее, чем у пациентов с тяжелым случаем. Качественная реабилитация обеспечит предотвращение заболеваний на ранней стадии и минимизирует возникновение новых патологий.
Рафаэль Гизетдинов, заместитель директора по медицинской части клиники "Имин" Виктория Козырева, журналист ProKazan
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