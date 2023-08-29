Даже небольшая травма может серьезным образом нарушить привычный образ жизни человека. Бытует мнение, что пациент после операции может восстановиться своими силами, но это не так: особо тяжелые последствия могут быть после переломов, где потребуется не просто лечение, а комплексная квалифицированная помощь по физической реабилитации. Более того, 20 лет назад были проведены исследования в области травматологии, ортопедии и неврологии, где изучалась необходимость реабилитации. Оказалось, что почти 100% в ней нуждаются.

С какими проблемами работает врач-реабилитолог, какие процедуры проходит пациент, и почему в Казани не распространена комплексная реабилитация - на эти и другие вопросы ответил ProKazan Рафаэль Гизетдинов, заместитель директора по медицинской части клиники "Имин".

По каким причинам пациент может обратиться в вашу клинику?

- Две самые главные причины, почему пациенты обращаются в реабилитационные клиники - это двигательный дефицит любого генеза (ограничение движения) и болевой синдром любого генеза (болевые ощущения). Эти проблемы беспокоят почти каждого и мешают полноценно жить.

Рафаэль Гизетдинов, заместитель директора по медицинской части клиники "Имин" Виктория Козырева, журналист ProKazan

Почему люди редко обращаются к реабилитологам?

- Чаще всего — люди прислушиваются к рекомендациям врачей. Проблема в том, что специалисты редко рассказывают о важности реабилитации после травм. В итоге получается, что пациент уходит домой с полным непониманием того, является ли его болезненное состояние нормой и так будет всю жизнь? Каким образом можно исправить ситуацию, если это возможно? Реабилитолог - это человек, который дает ответы на эти вопросы. Наша клиника создана специально для того, чтобы вернуть привычное качество жизни людям, которые пережили травму или операцию.

Какие категории пациентов обращаются в вашу клинику, чтобы пройти реабилитацию?

- Первый и самый важный пациент клиники - это ребенок. Дети, которые растут в условиях, где есть ограничения из-за боли и движения, в конечном итоге вырастают с определенным психологическим дискомфортом. Наша задача - предоставить им эффективную помощь в реабилитации и социализации.

Вторая категория - это работоспособные люди. Современные условия в российском обществе диктуют нам, что травмированный человек не может зарабатывать и помогать своей семье. Благодаря комплексному подходу, мы помогаем пациенту снять психологические барьеры и нормально функционировать.

Третья группа - военнослужащие. Сегодня мы находимся в жестких политических взаимоотношениях между странами, поэтому и задачи травматолога в этой нише социально расширилась. Наши бойцы прямо сейчас защищают родину, поэтому наша главная задача - помочь им жить полноценной жизнью после пребывания в горячих точках.

Четвертая категория - пожилые граждане. Это наше прошлое, настоящее и будущее, потому что развитие человека без связи со своими родителями невозможно. Здесь выходят иные аспекты реабилитации - это улучшение качества жизни и достойная старость.

Рафаэль Гизетдинов, заместитель директора по медицинской части клиники "Имин"

Допустим, пациент обратился в клинику, чтобы вылечить травму. Какие этапы он проходит?

- Этапов лечения много и все зависит от степени тяжести случая. Но чаще всего прием осуществляется следующим образом: пациент приходит к травматологу или неврологу, где ему ставят диагноз. Только после этого назначается прием к реабилитологу, который подбирает индивидуальный план лечения, состоящий из многих видов процедур. Когда пациент находится на пути выздоровления, ему дополнительно назначают лечение у мануального терапевта, а также иглорефлексотерапия (иглоукалывание) и оздоровительно-витаминный комплекс капельниц для поддержания хорошего самочувствия. Заключительным этапом станет повторный прием у лечащего врача, где с пациентом обсуждаются результаты пройденного курса, и планируется тактика дальнейшего восстановления.

Предполагаются ли какие-то контрольные точки, когда пациент уже прошел комплексную терапию?

- Основной принцип реабилитации: этапность и доступность.

Первый фактор подразумевает тот случай, когда пациент поступил к нам в постиммобилизационный период (после снятие гипса, швов или корсета) или восстановительный период после операции. Каждому из этих этапов выставляются контрольные точки не только на осмотр врача, но и всей мультидисциплинарной бригады (совместное ведение одного пациента врачами разных специальностей).

Есть ли определенные процедуры, которые пациент проходит чаще всего при реабилитации?

- Такие процедуры есть. В основной список терапии входят физиотерапевтические процедуры, массаж, лечебная физкультура и занятия на специализированных тренажерах.

Физиолечение назначается для ускорения заживления и восстановления нормальных процессов на тканевом уровне.

Лечебный массаж является одной из важных процедур при восстановлении и лечении травм и последствий операций. Когда мышцы подвержены судорогам или напряжены - это вызывает боль, а вследствие этого ограничивается подвижность.

Лечебная физкультура, которую пациент делает на индивидуальных занятиях с инструктором ЛФК, играет большую роль в программе восстановления. Для хороших результатов очень важно правильное движение, поэтому во время занятий основное внимание уделяется обучению пациента управлять своим телом и правильному положению в пространстве.

Рафаэль Гизетдинов, заместитель директора по медицинской части клиники "Имин" Виктория Козырева, журналист ProKazan

С какими проблемами работает врач-реабилитолог? Как проходит процесс лечения?

- Реабилитолог - не тот врач, который просто пропишет лечение на консультации и на этом сложит свои полномочия. Для врачей нашей клиники, лечение пациента, это сложная, планомерная и контактная работа. Реабилитолог взаимодействует с пациентом на протяжении всего курса, психологически настраивает на выздоровление, поддерживает и прививает привычку жить по-новому во благо своего здоровья.

Вы упоминали что после травмы у пациентов есть психологический барьер, это действительно так?

- Да, это довольно распространенное явление. Дело в том, что после операции или травмы, пациенты боятся снова двигаться как раньше, а многие и вовсе не начинают никогда, как раз по этой причине. Важно понимать, что выздоровление больного - это не то же самое, что и реабилитация. Человеку необходимо помочь вернуть утраченные физические функции и восстановить психическое состояние, и в конечном итоге, социализироваться.

Может ли человек без особых патологий пройти реабилитацию?

- Больше скажу: если человека даже в незначительной степени беспокоит проблема ограниченности движений, то это уже повод обратиться к врачу. Сам процесс восстановления будет идти гораздо быстрее, чем у пациентов с тяжелым случаем. Качественная реабилитация обеспечит предотвращение заболеваний на ранней стадии и минимизирует возникновение новых патологий.

Рафаэль Гизетдинов, заместитель директора по медицинской части клиники "Имин" Виктория Козырева, журналист ProKazan

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