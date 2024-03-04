Завтрак в постель или 7 идей, как удивить свою вторую половинку

Просыпаясь вместе с теплом утра, вы готовы порадовать свою любимую незабываемым завтраком в постель? ВкусВилл приготовил для вас 7 небанальных идей, которые сделают ее утро особенным. Приготовить сможет каждый!

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Авокадо-тост с лососем и яйцом

Нежное авокадо, аппетитный лосось и сочное яйцо на хрустящем тосте. Совершенный старт для праздничного дня.

На хрустящем тосте выложите пюре из спелого авокадо.

Уложите на авокадо ломтики нежного лосося.

Сверху аккуратно разбейте яйцо и запекайте в духовке до желаемой степени готовности.

Посыпьте свежими зелеными травами и немного перцем для аромата и пикантности.

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Фруктовый салат с медовым йогуртом

Сочные фрукты, политые нежным медом, и сопровождаемые свежим йогуртом. Приятный легкий завтрак, который подарит ощущение свежести.

Нарежьте свежие фрукты (клубнику, киви, яблоко, банан и др.).

Полейте фрукты натуральным медом.

Подавайте с охлажденным йогуртом и посыпьте свежими листьями мяты для освежающего аромата.

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Омлет с травами и сыром

Нежный омлет, приготовленный с добавлением свежих трав и ароматного сыра. Просто и вкусно!

Взбейте яйца с нарезанными свежими травами (петрушка, базилик, укроп).

Вылейте смесь на разогретую сковороду и добавьте натертый сыр.

Готовьте до образования золотистой корочки снизу, затем аккуратно переверните и доведите до готовности.

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Клубничные блинчики с мятным сиропом

Нежные блинчики, начиненные свежими клубникой и политые ароматным мятным сиропом. Роскошное угощение для вашей любимой.

Приготовьте тесто для блинов и выпекайте их.

Начините каждый блинчик нарезанной клубникой и сложите их в рулетики.

Полейте сверху мятным сиропом и украсьте веточкой мяты для аромата.

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Десерт с семенами чиа и спелым манго

Этот пудинг с чиа, украшенный свежим манго, придаст вашему утру нотку экзотики.

Замочите чиа в кокосовом молоке и дайте им набухнуть.

В глубокую чашку положите слой чиа, затем нарезанное манго.

Декорируйте сверху кокосовыми стружками для дополнительного вкуса.

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Сэндвич с курицей и авокадо

Легкий и питательный сэндвич с нежным куриным мясом и мягким авокадо. Идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание вкуса и пользы.

Нарежьте хлеб на толстые ломтики и обжарьте их на сковороде или в тостере.

Нарежьте отварное куриное филе тонкими ломтиками.

Выложите на ломтик хлеба слой авокадо и курицы, посыпьте сверху мелко нарезанным зеленым луком.

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Французские тосты с ягодным джемом

Пышные французские тосты, политые сладким ягодным джемом. Нежный десерт для вашего праздничного утра.

Вырежьте из багета толстые ломтики и обжарьте их на сковороде с маслом.

Полейте тосты ягодным джемом и складывайте их в стопку.

Посыпьте сверху сахарной пудрой, добавьте свежие ягоды и сметану для украшения.