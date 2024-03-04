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· Диана Алмакаева

Завтрак в постель или 7 идей, как удивить свою вторую половинку

Завтрак в постель или 7 идей, как удивить свою вторую половинку

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Просыпаясь вместе с теплом утра, вы готовы порадовать свою любимую незабываемым завтраком в постель? ВкусВилл приготовил для вас 7 небанальных идей, которые сделают ее утро особенным. Приготовить сможет каждый!

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  1. Авокадо-тост с лососем и яйцом

Нежное авокадо, аппетитный лосось и сочное яйцо на хрустящем тосте. Совершенный старт для праздничного дня.

  • На хрустящем тосте выложите пюре из спелого авокадо.
  • Уложите на авокадо ломтики нежного лосося.
  • Сверху аккуратно разбейте яйцо и запекайте в духовке до желаемой степени готовности.
  • Посыпьте свежими зелеными травами и немного перцем для аромата и пикантности.

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  1. Фруктовый салат с медовым йогуртом

Сочные фрукты, политые нежным медом, и сопровождаемые свежим йогуртом. Приятный легкий завтрак, который подарит ощущение свежести.

  • Нарежьте свежие фрукты (клубнику, киви, яблоко, банан и др.).
  • Полейте фрукты натуральным медом.
  • Подавайте с охлажденным йогуртом и посыпьте свежими листьями мяты для освежающего аромата.

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  1. Омлет с травами и сыром

Нежный омлет, приготовленный с добавлением свежих трав и ароматного сыра. Просто и вкусно!

  • Взбейте яйца с нарезанными свежими травами (петрушка, базилик, укроп).
  • Вылейте смесь на разогретую сковороду и добавьте натертый сыр.
  • Готовьте до образования золотистой корочки снизу, затем аккуратно переверните и доведите до готовности.

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  1. Клубничные блинчики с мятным сиропом

Нежные блинчики, начиненные свежими клубникой и политые ароматным мятным сиропом. Роскошное угощение для вашей любимой.

  • Приготовьте тесто для блинов и выпекайте их.
  • Начините каждый блинчик нарезанной клубникой и сложите их в рулетики.
  • Полейте сверху мятным сиропом и украсьте веточкой мяты для аромата.

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  1. Десерт с семенами чиа и спелым манго

Этот пудинг с чиа, украшенный свежим манго, придаст вашему утру нотку экзотики.

  • Замочите чиа в кокосовом молоке и дайте им набухнуть.
  • В глубокую чашку положите слой чиа, затем нарезанное манго.
  • Декорируйте сверху кокосовыми стружками для дополнительного вкуса.

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  1. Сэндвич с курицей и авокадо

Легкий и питательный сэндвич с нежным куриным мясом и мягким авокадо. Идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание вкуса и пользы.

  • Нарежьте хлеб на толстые ломтики и обжарьте их на сковороде или в тостере.
  • Нарежьте отварное куриное филе тонкими ломтиками.
  • Выложите на ломтик хлеба слой авокадо и курицы, посыпьте сверху мелко нарезанным зеленым луком.

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  1. Французские тосты с ягодным джемом

Пышные французские тосты, политые сладким ягодным джемом. Нежный десерт для вашего праздничного утра.

  • Вырежьте из багета толстые ломтики и обжарьте их на сковороде с маслом.
  • Полейте тосты ягодным джемом и складывайте их в стопку.
  • Посыпьте сверху сахарной пудрой, добавьте свежие ягоды и сметану для украшения.

Приготовьте любой из этих вариантов и удивите свою вторую половинку роскошным завтраком в постель, взятым из ассортимента ВкусВилла. Пусть ваше утро станет началом незабываемого праздника!

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