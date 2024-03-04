Завтрак в постель или 7 идей, как удивить свою вторую половинку
Просыпаясь вместе с теплом утра, вы готовы порадовать свою любимую незабываемым завтраком в постель? ВкусВилл приготовил для вас 7 небанальных идей, которые сделают ее утро особенным. Приготовить сможет каждый!
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- Авокадо-тост с лососем и яйцом
Нежное авокадо, аппетитный лосось и сочное яйцо на хрустящем тосте. Совершенный старт для праздничного дня.
- На хрустящем тосте выложите пюре из спелого авокадо.
- Уложите на авокадо ломтики нежного лосося.
- Сверху аккуратно разбейте яйцо и запекайте в духовке до желаемой степени готовности.
- Посыпьте свежими зелеными травами и немного перцем для аромата и пикантности.
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- Фруктовый салат с медовым йогуртом
Сочные фрукты, политые нежным медом, и сопровождаемые свежим йогуртом. Приятный легкий завтрак, который подарит ощущение свежести.
- Нарежьте свежие фрукты (клубнику, киви, яблоко, банан и др.).
- Полейте фрукты натуральным медом.
- Подавайте с охлажденным йогуртом и посыпьте свежими листьями мяты для освежающего аромата.
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- Омлет с травами и сыром
Нежный омлет, приготовленный с добавлением свежих трав и ароматного сыра. Просто и вкусно!
- Взбейте яйца с нарезанными свежими травами (петрушка, базилик, укроп).
- Вылейте смесь на разогретую сковороду и добавьте натертый сыр.
- Готовьте до образования золотистой корочки снизу, затем аккуратно переверните и доведите до готовности.
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- Клубничные блинчики с мятным сиропом
Нежные блинчики, начиненные свежими клубникой и политые ароматным мятным сиропом. Роскошное угощение для вашей любимой.
- Приготовьте тесто для блинов и выпекайте их.
- Начините каждый блинчик нарезанной клубникой и сложите их в рулетики.
- Полейте сверху мятным сиропом и украсьте веточкой мяты для аромата.
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- Десерт с семенами чиа и спелым манго
Этот пудинг с чиа, украшенный свежим манго, придаст вашему утру нотку экзотики.
- Замочите чиа в кокосовом молоке и дайте им набухнуть.
- В глубокую чашку положите слой чиа, затем нарезанное манго.
- Декорируйте сверху кокосовыми стружками для дополнительного вкуса.
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- Сэндвич с курицей и авокадо
Легкий и питательный сэндвич с нежным куриным мясом и мягким авокадо. Идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание вкуса и пользы.
- Нарежьте хлеб на толстые ломтики и обжарьте их на сковороде или в тостере.
- Нарежьте отварное куриное филе тонкими ломтиками.
- Выложите на ломтик хлеба слой авокадо и курицы, посыпьте сверху мелко нарезанным зеленым луком.
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- Французские тосты с ягодным джемом
Пышные французские тосты, политые сладким ягодным джемом. Нежный десерт для вашего праздничного утра.
- Вырежьте из багета толстые ломтики и обжарьте их на сковороде с маслом.
- Полейте тосты ягодным джемом и складывайте их в стопку.
- Посыпьте сверху сахарной пудрой, добавьте свежие ягоды и сметану для украшения.
Приготовьте любой из этих вариантов и удивите свою вторую половинку роскошным завтраком в постель, взятым из ассортимента ВкусВилла. Пусть ваше утро станет началом незабываемого праздника!
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