«Рубин» одержал вторую победу в текущем сезоне РПЛ

«Рубин» дожал махачкалинское «Динамо» в компенсированное время — 3:1. Казанцы одержали вторую победу в текущем сезоне РПЛ и набирают обороты.

Первый тайм прошел без голов, хотя моменты были у обеих команд. На 62-й минуте Илья Рожков вывел «Рубин» вперед точным ударом. Правда, удержать преимущество не удалось: через 11 минут махачкалинцы сравняли счет — Миро хладнокровно реализовал пенальти.

Казалось, встреча так и завершится вничью. Но на 87-й минуте Александр Юкич снова вывел казанцев вперед, а в добавленное время Богдан Йочич поставил точку — 3:1. Трибуны взорвались овациями: победа получилась по-настоящему волевой.

В следующем туре «Рубин» встретится с грозненским «Ахматом». Матч обещает быть не менее жарким.