Туман, дождь и заморозки ожидаются в Татарстане 31 августа

В последний день лета, 31 августа, жителей Татарстана ждут сразу три сюрприза погоды: туман, дождь и заморозки.

Утром в отдельных районах республики ожидается туман, который может снизить видимость на дорогах. Днем местами пройдет небольшой дождь — переменная облачность сохранится в течение всего дня. А вот ночью и утром в некоторых районах столбики термометров опустятся до 0…-1 градуса, причем не только в воздухе, но и на почве. Синоптики Гидрометцентра РТ предупреждают: такие заморозки могут быть опасны для растений.

При этом днем температура воздуха поднимется до +17…+22 градусов — довольно комфортно для последнего дня лета. Ветер будет дуть с юга и юго-запада, его скорость составит 5–10 м/с, днем местами порывы достигнут 13 м/с.