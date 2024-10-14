«Всё время на больничном»: как казанцам наладить иммунитет. Советы нутрициолога

Люди годами копят в организме дефициты витаминов и минералов, питаются жирной едой и фастфудом, забывая про овощи и белки, а покупку витаминов считают бесполезной тратой денег. Всё это в комплексе ведёт к ослаблению иммунной системы и, как следствие, к частым простудам.

Что нужно делать, чтобы улучшить работу иммунитета? Редакция ProKazan совместно с нутрициологом Камалей Карамовой составили пошаговое руководство для казанцев.

1.Находим и устраняем дефициты

Витамины и минералы отвечают за качественную работу всех систем нашего организма от пищеварительной до нервной. Эти незаменимые вещества мы ежедневно получаем с пищей. Однако, существуют такие витамины, которые сложно «добрать» даже при сбалансированном питании. В нашей полосе таким является витамин D.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, 80% россиян испытывает в той или иной степени дефицит витамина D.

Чтобы узнать о том, каких микроэлементов не хватает вашему организму, необходимо сделать лабораторный анализ крови. Для начала достаточно базового набора:

- Общий анализ крови

- Общий белок

- Ферритин

Затем обратитесь к специалисту: терапевту или нутрициологу, которые помогут вам правильно расшифровать результаты анализов и подобрать добавки с персональными дозировками.

«Существует базовый набор добавок, который можно и нужно употреблять каждому человеку в профилактических целях: витамин Д 2000 МЕ

витамин С 500- 1000 мг

магний 400 мг Особенно важны эти витамины и минералы для профилактики ОРВИ и быстрого выздоровления в случае простуды», — утверждает Камаля Карамова.

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«Любые витамины и минералы называют биологически активными добавками и это не зря, так как основой жизни все равно является сбалансированный рацион. Часть из них может даже не усвоиться в должной мере, если не добавить в свою тарелку нужные компоненты», – утверждает нутрициолог.

2. Начинаем питаться вкусно и разнообразно

Еда – фундамент организма. Сбалансированное питание, богатое витаминами, минералами, клетчаткой, белками и полезными жирами, укрепляют иммунитет и помогают организму эффективно защищаться от заболеваний.

Метод тарелки — это простой и эффективный способ начать питаться сбалансированно.

Суть метода заключается в делении тарелки на 3 части, которые заполняем следующим образом:

- Половину тарелки — овощами и зеленью.

- Четверть тарелки — белками: нежирное мясо (курица, индейка, говядина), рыба, яйца, а также бобовые (чечевица, фасоль, нут), орехи и семена.

- Четверть тарелки — полезными углеводами: цельные зерна (бурый рис, овсянка, гречка, киноа), картофель и другие корнеплоды, цельнозерновые макароны или хлеб.

Метод тарелки помогает контролировать порции, получать необходимые питательные вещества и поддерживать здоровое соотношение между разными компонентами пищи.

Лайфхак от нутрициолога:

На самом деле взять и резко поменять свое питание очень сложно. Чтобы полезные привычки стали частью вашей жизни я рекомендую начинать плавно и внедрять что-то новое маленькими шагами 1-2 раза в неделю. Например, начните с добавления любых овощей и зелени в каждый прием пищи в небольшом количестве. Следующим шагом может быть контроль белков в вашей тарелке, которые помогут продлить сытость от приема пищи.

Чтобы еда хорошо переваривалась, витамины минералы в виде добавок растворялись и разносились по организму, а печень с желчным легко выводили токсины, необходимо не забывать про водный баланс организма.

«Каждому человеку необходимо ежедневно пить 30 мл воды на 1 кг здорового веса. В этом вам помогут организация водопоя - графин или бутылочка там, где вы за день проводите больше всего времени», — сообщает Камаля Карамова.

3. Много гуляем и наслаждаемся жизнью

Регулярные физические нагрузки укрепляют иммунитет и улучшают его реакцию на инфекции.

Не у всех есть время и желание заниматься спортом, йогой или бегом. Это не страшно. Достаточно начать больше ходить. Гуляйте после работы и в обеденный перерыв. Гуляйте с друзьями, мужьями и жёнами. Это не только улучшит ваше самочувствие, но и наладит взаимоотношения.

Чтобы перестать болеть ОРВИ не обязательно кушать тонну чеснока и пить непонятные отвары. Повысьте иммунитет через удовольствие и заботу о себе: вкусно кушайте, соблюдайте водный баланс, не забывайте про витамины и побольше гуляйте на свежем воздухе.