В Казани парень порезал бывшую девушку в примерочной ТЦ из-за 15 тысяч рублей
Pro Город
Житель Казани напал на свою 18-летнюю экс-девушку в торговом центре. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
Событие произошло 12 октября. Парень увидел бывшую девушку в одном из магазинов ТЦ XL. Он пошел за ней в примерочную, где начал угрожать ей. Бывший бойфренд приставил нож к горлу и потребовал перевести ему 15 тысяч рублей. После того как он услышал звук уведомления, он скрылся с места происшествия.
Медицинская бригада была вызвана в торговый центр для оказания помощи. Врачи зафиксировали неглубокий порез. Полицейские уже нашли нападавшего и задержали его.
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