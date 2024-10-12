Новости Казани
· 16+ · Анастасия Шарова

В Казани парень порезал бывшую девушку в примерочной ТЦ из-за 15 тысяч рублей

Житель Казани напал на свою 18-летнюю экс-девуш...

Pro Город

Подписаться в Telegram

Житель Казани напал на свою 18-летнюю экс-девушку в торговом центре. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Событие произошло 12 октября. Парень увидел бывшую девушку в одном из магазинов ТЦ XL. Он пошел за ней в примерочную, где начал угрожать ей. Бывший бойфренд приставил нож к горлу и потребовал перевести ему 15 тысяч рублей. После того как он услышал звук уведомления, он скрылся с места происшествия.

Медицинская бригада была вызвана в торговый центр для оказания помощи. Врачи зафиксировали неглубокий порез. Полицейские уже нашли нападавшего и задержали его.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

22 часа назад

Коклюш, COVID и лихорадка Западного Нила: к чему готовиться казанцам в эпидсезон 2024 года

Новости России

день назад

Домклик впервые исследовал спрос на краткосрочную аренду

чего боятся лесные клопы

Новости Казани

день назад

В Казани массово перекроют улицы с 18 по 24 октября

Новости России

3 дня назад

Добровольческий проект АО «Транснефть – Прикамье» - в числе победителей регионального этапа международной премии #мывместе

ремонт baw в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани на дороге лежит ребенок

Новости Татарстана

23 часа назад

В ТЦ "Тандем" эвакуация

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане водитель Hyundai вылетел в кювет и умер

Новости Татарстана

6 часов назад

Бастрыкину доложат о смертельном ДТП с двумя автобусами в Татарстане

Новости Казани

день назад

Песков допустил, что на участников саммита БРИКС в Казани будут давить
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане хотят воссоздать часть древнего города Ошель

Ошель - это древний населенный пункт в Волжской...

Новости Татарстана

53 минуты назад

В Казани появится новый музыкальный фонтан на озере Кабан

Интересное в Казани

10 часов назад

Рецепты из грузинской глубинки: рассказываем, где в Казани попробовать истинно грузинскую кухню 

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане местную жительницу подозревают в краже телефона в комиссионном магазине

Новости Казани

2 часа назад

В Казани потратят 9 млн рублей на содержание садов, парков и скверов
В Казани парень порезал бывшую девушку в пример...
Новости Казани
час назад

В Казани парень порезал бывшую девушку в примерочной ТЦ из-за 15 тысяч рублей

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане охотники передали новую партию ружей и боеприпасов для бойцов в зону СВО

Новости Татарстана

3 часа назад

Жителям Татарстана начали платить за фиксацию нарушений ПДД

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане почти на 100% выполнена программа обновления дворов
ВТБ Мобайл отменил роуминг в Крыму и Севастополе
Новости России
4 дня назад

ВТБ Мобайл отменил роуминг в Крыму и Севастополе