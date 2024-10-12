В Казани парень порезал бывшую девушку в примерочной ТЦ из-за 15 тысяч рублей

Житель Казани напал на свою 18-летнюю экс-девушку в торговом центре. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Событие произошло 12 октября. Парень увидел бывшую девушку в одном из магазинов ТЦ XL. Он пошел за ней в примерочную, где начал угрожать ей. Бывший бойфренд приставил нож к горлу и потребовал перевести ему 15 тысяч рублей. После того как он услышал звук уведомления, он скрылся с места происшествия.

Медицинская бригада была вызвана в торговый центр для оказания помощи. Врачи зафиксировали неглубокий порез. Полицейские уже нашли нападавшего и задержали его.