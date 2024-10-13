В Татарстане ожидается похолодание до -11 градусов

В Татарстане 14 октября прогнозируется ясная погода без осадков.

Согласно данным Гидрометеоцентра РТ, ветер будет дуть с юго-востока со скоростью от 4 до 9 метров в секунду, а в некоторых районах его скорость может достигать 13 метров в секунду.

Ночью температура воздуха ожидается в пределах от -2 до -7 градусов мороза, а на юге и востоке региона температура местами может опуститься до -11 градусов. Днём температура воздуха поднимется до 6-11 градусов тепла.