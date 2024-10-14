Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Появились подробности ДТП с водителем, которого зажало между 2 фур

Люли попытались спасти потерпевшего

Катя Царева

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Машины перевозчика "Неотранс" из Татарстана находились на парковке, водителей внутри не было. Один шофер обходил свое авто, а другое внезапно начало движение и придавила его. Люли попытались спасти потерпевшего, однако, когда фура отъехала, он умер.

В компании сообщили в телеграм-канале "Mash Iptash", что они знают о смерти своего сотрудника знают, вот только комментировать этот жуткий случай на трассе М7 они отказались.

Ранее мы писали о том, что утром, 14 октября текущего года, на 1020 километре автодороге М7 в Елабужском районе Республики Татарстан водитель автомобиля Skoda Octavia умер, когда влетев под большегруз.

На место происшествия уже отправился заместитель Елабужского прокурора города Артур Князев. В настоящее время специалисты устанавливают подробности дорожного происшествия.

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