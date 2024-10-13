Актриса Светлана Смирнова-Марцинкевич: «Моим наставником я считаю свою маму»

Светлана Смирнова-Марцинкевич о детстве, пути в профессию и любви к работе

13 октября в 19:00 на канале ТВ-3 состоится премьера драмеди «Будьте счастливы». Главная героиня в исполнении Светланы Смирновой-Марцинкевич — актриса из Казани, попадает в сложные жизненные обстоятельства и получает сверхспособность — находить идеальные пары для других людей. Этот сериал Светлана Смирнова-Марцинкевич, известная по ролям в проектах «Обратная сторона Луны» и «Другие», считает для особенным – он помог ей закрепиться в жанре драмеди. Подробнее – в нашем интервью, в котором актриса также рассказывает о своем детстве в Бугульме, переезде в Казань, пути в профессию, любви к Санкт-Петербургу и многом другом.

Автор фото: ТВ-3

— Когда у Вас появилось желание связать свою жизнь с актерской деятельностью?

— Я родилась в актерской семье. С детства я наблюдала, как моя мама играет на сцене. Она потрясающая актриса, я с замиранием сердца смотрела на её работу. Думаю, что уже тогда во мне зародилась любовь к актерской профессии.

— Кто был Вашим первым наставником?

— Я бы могла сказать, что моим наставником был мой мастер, но это не так! Я очень благодарна ему за знания, но все же моим наставником я считаю свою маму. Потому что ещё в детстве, когда я смотрела, сидя на галерке, как она играет, я очень многое поняла в профессии. И я поступала я в театральный институт уже с багажом знаний, приобретенным в Бугульминском драматическом театре.

— Повлиял ли на выбор профессии родной город?

— Нет, но когда из Бугульмы мы переехали в Казань, сам город повлиял на меня. Там прошла моя юность. Она была очень яркая. У меня было много друзей, с которыми мы до сих пор очень дружны, и пятеро из них связали себя с творческой деятельностью.

— Почему для поступления выбрали именно СПбГАТИ?

— Когда мне было 9 лет, мамина подруга повезла нас на летние каникулы в Санкт-Петербург – так и случилась моя влюбленность в этот город. Я была настолько очарована… Я никогда не видела ничего более прекрасного. И с 9 лет стала мечтать о том, что буду жить именно в Питере.

— Какими были ваши первые съемки?

— Первые съемки были в коротком метре, на втором курсе. Проект «Благовещение» Алексея Янковского. Мы на две недели уехали в деревню в Карелии. Я была в восторге от съемочного процесса. Но, к сожалению, на коммерческие съемки меня не брали до 5 курса. Потом я попала на главную роль фильма «Лейтенант Суворов», сериала «Ещё не вечер». И после этого я попала в проект, который дал мне толчок на всю мою дальнейшую карьеру, фильм «В Субботу» Александра Миндадзе. С ним я побывала на разных кинофестивалях, в том числе и на Берлинале.

— С какими страхами вы столкнулись при первых съемках?

— Страхи, связанные с непониманием процесса. В театральном не учат работать перед камерой. Ты приходишь на съемочную площадку впервые и не понимаешь команд режиссера, ты еще не знаешь, как вставать в свет, как работать на камеру. Много нюансов, понимание которых приходит с опытом.

Автор фотографии: ТВ-3

— Какие стоп-моменты есть в вашей работе, которые говорят о том, что вы не будете участвовать в проекте?

— Щекотливый вопрос, потому что я стараюсь не отказываться от работы. На то есть ряд бытовых причин. Но если откровенно плохой сценарий, я не иду. Или режиссер, с которым мне когда-то очень не понравилось работать, но таких мало. Дважды отказывалась от больших проектов из-за внутреннего выгорания. И такое бывает!

— Какие ощущения были во время первых крупных съемок?

Невероятная эйфория, сосредоточенность, счастье, влюбленность в профессию, понимание процесса, своего тела как актерского аппарата и просто наслаждение от работы!

— Какие роли вам даются легче всего?

— Нежные, глубокие, влюбленные.

— Какую роль вы никогда не забудете?

— Есть две работы: это Катя в «Обратной стороне луны» и Лида в проекте «Другие».

— Каким вы видите свое будущее в карьере?

— Благодаря проекту «Будьте счастливы» и режиссеру Ольге Кандидатовой я наконец-то ощутила уверенность в комедийном жанре. У меня были до этого попытки различных проб в этом жанре, но проекты не случались, меня не утверждали; и тут я начинаю съемки для телеканала ТВ-3 в комедийной и мистической мелодраме. Я получила колоссальный опыт! И я надеюсь, что дальше в моем кино-будущем станут появляться комедии.

— Расскажите немного поподробнее о своей роли.

— Моя героиня Надя находится на грани. Настолько в её жизни всё плохо, что она решает покончить с собой, но её спасает какое-то чудо. После этого у неё начинаются видения — Надя точно знает, буквально видит какие люди предназначены друг другу. Она начинает помогать соединяться людям, работая в ЗАГСе. Весь этот процесс будет очень ироничным, нежным, смешным и моментами немножко грустным. Если честно, это одна из моих самых любимых героинь за последнее время. Я с огромным удовольствием погрузилась в этот фантастический мир.

— Говорят, что типаж определяет большинство ролей, которые достанутся актеру. К какому типажу себя относите вы?

— Я драмедична. Вот придумала новое слово! Я мила, и могу играть драму. Я легко плачу и смотрю с широко открытыми глазами, могу играть любовь, и поэтому мне часто достаются героини влюбленные, обиженные судьбой, которые потом находят своё счастье. Вот так незамысловато я объяснила, но на деле всё гораздо сложнее, конечно.

— Какой совет Вы можете дать начинающим актерам?

— Идите в другую профессию — эта засасывает так, что спастись уже невозможно!