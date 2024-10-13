На автодороге Казань — Оренбург в ДТП погибла автоледи

В Альметьевском районе на 242-м километре автодороги Казань — Оренбург столкнулись «Лада» и «Шкода». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Татарстана.

По предварительным данным, водитель «Лады», выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с «Шкоду», за рулем которой находился 49-летний водитель.

В результате ДТП автоледи, которая была за рулем «Лады», скончалась на месте, а водитель «Шкоды» получил травмы. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.