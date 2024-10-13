На автодороге Казань — Оренбург в ДТП погибла автоледи
Госавстоинспекция РТ
В Альметьевском районе на 242-м километре автодороги Казань — Оренбург столкнулись «Лада» и «Шкода». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Татарстана.
По предварительным данным, водитель «Лады», выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с «Шкоду», за рулем которой находился 49-летний водитель.
В результате ДТП автоледи, которая была за рулем «Лады», скончалась на месте, а водитель «Шкоды» получил травмы. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
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