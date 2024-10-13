В Казани легковушка насмерть сбила 85-летнюю пенсионерку

Госавтоинспекция Казани опубликовала в своём телеграм-канале видеозапись, на которой запечатлено туманное утро, когда произошел смертельный наезд на пожилую женщину.

В субботу, 12 октября, в 18:57 на улице Побежимова, неподалеку от дома 53, случилась трагическая авария. Согласно информации из ведомства, водитель "Лады Калины" с опытом менее двух лет сбил с85-летнюю женщину, которая пересекала улицу в неопределенной точке.

Женщина погибла от полученных травм до приезда скорой помощи. Дело передано в ГСУ МВД по Республике Татарстан для рассмотрения и принятия процессуальных мер.