В Казани легковушка насмерть сбила 85-летнюю пенсионерку
Госавтоинспекция Казаниu-v-kazani-5961248?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2Fb0096f48-39a2-5d31-b8c9-8afee3080d88
Госавтоинспекция Казани опубликовала в своём телеграм-канале видеозапись, на которой запечатлено туманное утро, когда произошел смертельный наезд на пожилую женщину.
В субботу, 12 октября, в 18:57 на улице Побежимова, неподалеку от дома 53, случилась трагическая авария. Согласно информации из ведомства, водитель "Лады Калины" с опытом менее двух лет сбил с85-летнюю женщину, которая пересекала улицу в неопределенной точке.
Женщина погибла от полученных травм до приезда скорой помощи. Дело передано в ГСУ МВД по Республике Татарстан для рассмотрения и принятия процессуальных мер.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань