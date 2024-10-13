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Без зуба и жизнь не та: 5 проблем со здоровьем, которые может вызвать отсутствие зуба

Журналист ProKazan пообщался с ортопедом и хиру...

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Стоматологи хором твердят, что нужно беречь каждый зуб. А если уже так вышло, что вы лишились одного или нескольких штук, незамедлительно вставлять имплант.
Журналист ProKazan пообщался со специалистами казанской сети стоматологических клиник «С.О.Ч.И» и узнал, чем грозит отсутствие зуба, а также какие методы «спасения» зубов существуют.

1 проблема — ускоренное старение

Состояние зубов напрямую влияет на форму лица. Отсутствие жевательной нагрузки ослабляет мышцы и приводит к потере формы и к быстрому появлению носогубных складок. Многие пациенты, стремясь улучшить контур лица, получают от косметолога направление к имплантологу. Он восстанавливает зубы и увеличивает их высоту на 4-5 мм, что приводит к исчезновению «лица Пьеро», выравниванию носогубных складок и подъему уголков губ.

2 проблема — головные боли

Смещение жевательной нагрузки на одну сторону приводит к частым головным болям в области висков и челюсти. Положение суставной головки меняется, развивается хроническое воспаление, появляются артриты.

3 проблема – сердечная недостаточность

Инфекции в полости рта, такие как кисты – это очаги воспалений, откуда микробы распространяются по всему организму. Одним из последствий отсутствия одного или несколько зубов может стать инфекционный эндокардит, поражающий внутренние оболочки сердца и вызывающий воспаление соединительной ткани. Симптомы включают высокую температуру, слабость, одышку и боли в груди. В запущенных случаях это заболевание может привести к порокам сердца, а также к сердечной недостаточности.

4 проблема — лишний вес

Тщательное пережёвывание пищи способствует быстрому насыщению. Однако, когда жевать нечем, человек съедает больше, но всё равно не чувствует сытости. Это приводит к растяжению стенок желудка и набору лишнего веса.

К тому же, плохо пережёванная пища может стать причиной заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит, дуоденит и язва.

5 проблема — появление признаков апноэ

Ночное апноэ – это временная остановка дыхания во сне, при нём мозг недополучает кислород. В результате человек просыпается, теряя полноценный сон.
Апноэ сопровождается храпом, глубокими вдохами, и эти эпизоды регулярно повторяются. Недостаток сна так же влияет на жизнь, появляется хроническая усталость.
Что делать?

Самый лучший вариант — не доводить ситуацию до крайней точки, и как только появилась проблема, обратиться к специалисту. Врачи всегда стремятся сохранить пациенту свой зуб. Это можно сделать благодаря специальным стоматологическим конструкциям – коронкам. Сначала устанавливают временные, затем постоянные.

Временные коронки обычно изготавливаются из пластмассы и используются до установки постоянных. Постоянные коронки из циркония или металлокерамики имеют средний срок службы от 8 до 10 лет.

Циркониевые коронки обладают рядом преимуществ перед металлокерамическими. Они гипоаллергенны и, что особенно важно, отлично воспроизводят естественный цвет зубов, позволяя пациентам забыть о наличии коронки, — отметила ортопед стоматологии «С.О.Ч.И» Кайновская Анастасия Андреевна.

От первого посещения до установки постоянной коронки может пройти 5-11 рабочих дней, в зависимости от сложности случая.

Мы стараемся не травмировать зуб лишний раз. Современные 3D-сканеры и фрезеровочные машины помогают сократить время изготовления коронки до двух часов. Обточка и установка коронки проходят быстрее, а пациент получает качественный результат в максимально короткие сроки, – утверждает Анастасия Андреевна.

Если зуба нет вообще

Если же зуба уже нет, то на его место устанавливается имплант. Процедура имплантации проходит в несколько этапов. Сначала пациент проходит подготовительные обследования, где врач оценивает состояние ротовой полости и исследует толщину и плотность костной ткани. Затем проводится непосредственно установка импланта, после чего на него фиксируется коронка. Время приживления имплантов разное: на верхней челюсти этот процесс занимает 3-6 месяцев, на нижней — 2-4 месяца.

Некоторым пациентам процедура имплантации противопоказана, например, при значительной убыли костной ткани. Это чаще касается пожилых людей, а также пациентов с хроническими или аутоиммунными заболеваниями. В таких случаях в качестве альтернативы имплантации могут быть предложены съёмные или мостовидные протезы, — делится Жураев Бобур Комилжонов терапевт-хирург сети стоматологий «С.О.Ч.И»

Успешность протезирования зависит от индивидуальных особенностей пациента, в частности, от наличия достаточных участков для фиксации протеза в полости рта. При использовании съемных конструкций важно проходить ежегодные профилактические осмотры, чтобы врач мог при необходимости подкорректировать протез для лучшего прилегания, — объясняет хирург-имплантолог сети стоматологий «С.О.Ч.И» Сибгатуллин Фаниль Фанисович.

Стоматологическая хирургия значительно продвинулась вперед, и сегодня специалисты могут справиться даже с тяжелыми случаями и восстановить зубы с помощью имплантов, протезов и коронок. Это сделает вашу улыбку красивой и поможет наслаждаться жизнью без болезней. Записаться на прием к специалистам сети стоматологий «С.О.Ч.И» можно на сайте.

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