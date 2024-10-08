В Татарстане открылась новая АЗС сети «Газпромнефть» с кафе и магазином
Фото: Сеть АЗС "Газпромнефть"
Автозаправочная станция начала работу в Набережных Челнах на пересечении проспекта Мира и Дружбы Народов, по пути к заездам на федеральную автодорогу М-12 «Восток» и трассу Е-017 «Елабуга-Уфа».
Одновременно на станции могут заправляться 4 автомобиля, для грузового транспорта предусмотрены две выносные скоростные топливораздаточные колонки. На АЗС представлен классический и высокотехнологичный бензин, а также дизельное топливо.
В фирменном кафе 24 часа в сутки автолюбителей ждет свежесваренный кофе, выпечка, хот-доги, гамбургеры и другие популярные блюда, а также магазин, в котором представлено порядка 1000 наименований товаров в дорогу.
Ускоряет обслуживание система постоплаты, при которой клиенты самостоятельно или с помощью персонала сначала заправляют автомобили, а затем оплачивают топливо за наличный расчет, банковской картой или QR-кодом.
Автопутешественники могут бесплатно подкачать шины, а также помыть стекла, фары и номерные знаки автомобиля.
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