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В Татарстане открылась новая АЗС сети «Газпромнефть» с кафе и магазином

Автозаправочная станция начала работу в Набереж...

Фото: Сеть АЗС "Газпромнефть"

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Автозаправочная станция начала работу в Набережных Челнах на пересечении проспекта Мира и Дружбы Народов, по пути к заездам на федеральную автодорогу М-12 «Восток» и трассу Е-017 «Елабуга-Уфа».

Одновременно на станции могут заправляться 4 автомобиля, для грузового транспорта предусмотрены две выносные скоростные топливораздаточные колонки. На АЗС представлен классический и высокотехнологичный бензин, а также дизельное топливо.

В фирменном кафе 24 часа в сутки автолюбителей ждет свежесваренный кофе, выпечка, хот-доги, гамбургеры и другие популярные блюда, а также магазин, в котором представлено порядка 1000 наименований товаров в дорогу.

Ускоряет обслуживание система постоплаты, при которой клиенты самостоятельно или с помощью персонала сначала заправляют автомобили, а затем оплачивают топливо за наличный расчет, банковской картой или QR-кодом.

Автопутешественники могут бесплатно подкачать шины, а также помыть стекла, фары и номерные знаки автомобиля.

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