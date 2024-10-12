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В Казани появится новый музыкальный фонтан на озере Кабан

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На озере Кабан запланировано строительство нового музыкального фонтана, который обещает стать одной из главных достопримечательностей столицы Татарстана. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Уникальной особенностью этого фонтана станут струи воды, достигающие высоты до 80 метров. Они будут сопоставимы с известным фонтаном у небоскреба "Бурдж-Халифа" в Дубае.

В рамках проекта планируется создать поистине уникальный водный аттракцион, включающий несколько зрелищных элементов. Кроме того, будет установлен водный экран, на котором можно будет наблюдать лазерные проекции. Это позволит проводить увлекательные световые шоу как для местных жителей, так и для туристов.

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