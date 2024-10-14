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Казань стала второй в Поволжье по количеству DDoS-атак за 3 квартал

Казань стала второй в Поволжье по количеству DDoS-атак за 3 квартал
Казань вторая по DDoS-атакам в Поволжье

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Компания МТС RED (ООО «Серенити сайбер секьюрити») выявила значимый рост количества DDoS-атак на организации ИТ-сферы, а также на транспортные компании в третьем квартале 2024 года. За этот период МТС RED отразил кратно больше DDoS-атак на веб-ресурсы компаний данных отраслей, чем за аналогичный период 2023 года. Самая длительная из зафиксированных в июле DDoS-атак велась на ИТ-компанию Южного ФО, в августе -Приволжского ФО.

На организации Поволжья пришлось 12% всех зафиксированных атак за 3 квартал. Лидером по числу DDoS-атак на веб-ресурсы компаний здесь стал Оренбург (25% всего объема атак на ресурсы ПФО), Казань оказалась на втором месте антирейтинга (18,9%).

Наиболее впечатляющий прирост объема атак как в абсолютном, так и в относительном выражении, в третьем квартале 2024 года показала сфера ИТ. Так, в августе число атак на сайты ИТ-организаций увеличилось на 58,3% по сравнению с июлем, а в сентябре – на 42,7% по сравнению с августом, достигнув отметки 3200 атак. В общей сложности за третий квартал МТС RED зафиксировал свыше 6800 DDoS-атак на веб-ресурсы ИТ-организаций.

Сравнимый по интенсивности относительный прирост DDoS-атак также продемонстрировала транспортная сфера: 30% рост в августе к июлю и 70% рост – в сентябре к августу. Вполне ожидаемым в третьем квартале стал и рост количества DDoS-атак на образовательные и научные организации.

«Информационные технологии сегодня являются одной из наиболее значимых в масштабах страны сфер, обеспечивающих бесперебойную работу цифровой инфраструктуры даже в самых отдаленных уголках. Поэтому внимание злоумышленников к ней закономерно растет. Что касается транспорта, образования и науки, здесь наблюдается традиционный рост DDoS-атак в третьем квартале в связи с началом учебного года и бархатного сезона», – отметил технический руководитель направления защиты от DDoS-атак компании МТС RED Дмитрий Монахов

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