Распространенность блюд грузинской кухни закономерно, если вспомнить, что Грузия была одной из республик СССР. А за последние 10 лет популярность достигла таких масштабов, что обыватель выбирает на вечер не только между банальными роллами и пиццей, к выбору добавились хинкали и хачапури. Разумеется, отдельные позиции грузинских блюд есть во многих ресторанах, однако согласно 2Gis в Казани насчитывается 23 ресторана, которые предлагают полностью грузинское меню. Но куда отправиться, если хочется не просто вкусно поесть, а погрузиться в атмосферу гостеприимства и попробовать на вкус настоящую Грузию?

Редакция ProKazan пообщалась с Хачикян Грануш, шеф-поваром ресторана грузинской кухни «Дадиани». Нана, как называют ее команда и постоянные гости, рассказала о поездках в этнографические экспедиции в поиске истинно грузинских рецептов, особенностях подачи блюд и обновленном меню ресторана.

Хачикян Грануш, шеф-поваром ресторана грузинской кухни «Дадиани»

Рецепты из блокнота бэбо

Если кто и знает настоящие грузинские рецепты, то это бэбо! (прим.ред: “бэбо” - “бабуля” на грузинском языке). Именно с этой мыслью представители ресторана Дадиани отправились в первую этнографическую экспедицию в глубинку Грузии.

Найти рецепт хачапури в интернете и сделать все по инструкции - с такой задачей справиться не трудно. Такие рецепты адаптированы и упрощены. Да, вы получите блюдо, которое визуально будет выглядеть как хачапури. Но, поверьте мне, это не будет истинным хачапури! Я своими глазами видела, сама пробовала и сегодня готовлю для гостей хачапури, который едят дети и внуки бэбо за ужином. Этот вкус не сравнится ни с чем!, – делится Нана.

Вдохновляясь рецептами, передающимися из поколения в поколение, шеф-повар создала новое меню.

Новое меню полностью отражает мои идеи и опыт, накопленный за 30 лет работы, в том числе в крупных ресторанах. Моя цель — создать в «Дадиани» настоящую атмосферу Грузии. Интерьер, музыка, обслуживание, и конечно же еда — всё должно быть на уровне, – утверждает Нана.

Новое меню в Дадиани

Меню сочетает традиционные и новые блюда, которые стоит попробовать хоть раз в жизни, чтобы ощутить настоящий грузинский колорит. Если говорить о классике, то шеф-повар обновила рецепт хачапури по-аджарски: теперь сдоба стала настолько воздушной, что взяв ее в руки можно почувствовать уют и тепло!

Также добавлены горячие и холодные закуски, которые позволяют попробовать сразу несколько грузинских блюд. Главные блюда нового меню: чкмерули (цыпленок с чесноком и сливочным соусом), мадам бовари и кучмачи.

По-грузински гостеприимно

Придя в “Дадиани” вы забудете, что находитесь в Казани. Интерьер заведения продуман таким образом, чтобы каждая деталь отсылала к грузинскому колориту – вы переступаете порог заведения и попадаете в тбилисский дворик. Официанты проходят обучение и сдают экзамены по грузинским историям и гостеприимству, а повара регулярно совершенствуют рецепты.

Уже с порога вас встретят радушным приветствием - “Гамарджоба!”, а каждому мужчине, согласно грузинской традиции, предложат комплимент в виде чачи. В день рождения и три дня после посетителей ждет скидка 10%. В ресторане также есть доставка еды. Гости могут заказать блюда домой через приложение. На первый заказ действует скидка 20%.

«Дадиани» назван в честь старинной грузинской княжеской фамилии. Ее носители владели западной грузинской провинцией Мегрелии (Одиши) во времена, когда Грузия была независимым царством с богатой историей. Династия славилась не только военной доблестью, но и культурными достижениями, в том числе в области кулинарии.