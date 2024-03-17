Всё, что вы хотели знать о винирах: разговор со стоматологом

Владислав Ткачев, стоматолог-ортопед-реставратор с богатым опытом, согласился поделиться своими знаниями о винирах — одном из самых популярных и эффективных решений для достижения идеальной улыбки. В этом интервью вы найдете ответы на все вопросы, которые когда-либо возникали у вас о винирах: от показаний и противопоказаний до секретов успешной установки и ухода.

Наш эксперт — Ткачев Владислав Эдуардович, работает стоматологом-ортопедом-реставратором в клинике ВаЭль. Его специализация включает ортопедические реставрации, такие как имплантаты, виниры, коронки и широкий спектр протезирования. Кроме того, он занимается композитными винирами и в целом реставрацией зубов, в том числе и терапевтическими процедурами. Сегодня он согласился ответить на все вопросы редакции ProKazan.

Что именно подразумевается под реставрацией зубов и как вы подходите к этой задаче?

Реставрация зубов для меня — это не только борьба с кариесом или установка пломбы. Это полноценное восстановление анатомии зуба. Я стремлюсь не просто "залатать дыру", а воссоздать естественную форму зуба, используя как общие анатомические черты, так и уникальные особенности конкретного зуба пациента. В случаях обширных поражений приходится дополнять существующую анатомию, опираясь на мои знания и опыт в реставрации.

Как вы пришли к выбору своей специализации?

Исходя из моего опыта работы зуботехником, где я моделировал протезы и коронки, переход к работе непосредственно во рту пациента был логичным. Эти навыки моделирования и понимание анатомии зубов позволили мне успешно перенести свой опыт в практику стоматолога-реставратора.

Можете ли вы рассказать подробнее о винирах?

Виниры — это одно из наиболее популярных средств современной эстетической стоматологии. Это тонкие пластинки, которые приклеиваются к передней поверхности зуба, изменяя его внешний вид. Мы используем разные методики изготовления виниров, включая прессованную керамику и рефракторный метод, что позволяет добиться высокой степени индивидуализации и точности в воспроизведении естественного вида зуба.

Каковы показания к установке виниров и в чем заключается процесс их установки?

Виниры часто выбирают для улучшения эстетики улыбки, особенно если у пациента есть неровности на зубах или он желает сделать их более белыми и привлекательными. Процесс установки может включать препарирование зуба, но всегда начинается с тщательной консультации, чтобы понять желания пациента и оценить, насколько это возможно с точки зрения его анатомии и здоровья зубов.

Какие сложности могут возникнуть при работе с винирами и коронками?

Основные сложности связаны с необходимостью точно воссоздать естественную анатомию зуба и гармонично вписать реставрацию в общую картину улыбки пациента. Также важно учитывать состояние прикуса и возможное влияние на суставы, что требует комплексного подхода к лечению и тесного взаимодействия между различными специалистами стоматологической клиники.

Можете ли вы объяснить показания и противопоказания для установки виниров?

Показания для виниров включают желание улучшить эстетику улыбки, исправление неровностей и изменение цвета зубов. Однако важно понимать, что винир идеально клеится к эмали зуба. Прочность его фиксации подтверждена исследованиями, где даже при изломе зуба, винир оставался на месте, что подчеркивает его высокую адгезию.

Противопоказания к установке виниров связаны с состоянием зуба. Если зуб разрушен более чем на 50%, установка винира становится неприменимой. Также важно, чтобы винир клеился к зубу, а не к пломбе, так как площадь соприкосновения и, следовательно, качество фиксации при этом уменьшается.

Маленькие участки зуба с пломбами не являются абсолютным противопоказанием к установке виниров, особенно если речь идет о фронтальной части зубов. Однако, при значительных пломбах, особенно в зубах с высоким жевательным давлением, виниры могут быть неоптимальным выбором.

Еще один момент, который не то чтобы является противопоказанием - бруксизм. Стискивание зубов при нагрузках или во сне дает дополнительную нагрузку на виниры. Поэтому при бруксизме мы советуем пользоваться миорелаксирующими каппами.

Как виниры влияют на зубы с патологическими изменениями, такими как флюороз?

При патологических изменениях, включая флюороз*, виниры могут служить эффективным решением. Винир хорошо фиксируется даже на зубах с измененной эмалью, предоставляя не только эстетическое улучшение, но и дополнительную защиту для зуба. Однако ключевым фактором является сохранение достаточного количества здоровой эмали для обеспечения надежной адгезии.

*Поражение зубной эмали, вызванное повышенным содержанием фтора в организме.

Влияют ли виниры на гигиену полости рта?

Виниры требуют такого же внимания к гигиене полости рта, как и натуральные зубы. Несмотря на то, что поверхность виниров гладкая и меньше подвержена скоплению налета, важно регулярно использовать ирригаторы, зубную нить и щетку для предотвращения накопления пищевых частиц и микробов вокруг виниров и между зубами.

Может ли физическая нагрузка стать противопоказанием к установке виниров?

Физическая нагрузка сама по себе не является прямым противопоказанием к установке виниров. Однако при занятиях, вызывающих стискивание зубов, рекомендуется использовать защитные капы, чтобы предотвратить повреждение как виниров, так и собственных зубов.

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