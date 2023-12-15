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· Диана Алмакаева

ВкусВилл запустил платформу создателей новых продуктов

ВкусВилл запустил платформу создателей новых продуктов

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ВкусВилл использует платформенный подход для быстрого запуска в продажу уникальных товаров и развития инноваций в сфере питания. R&D отдел компании запустил отдельный сайт для сбора идей: platforma.vkusvill.ru. Участники, успешно прошедшие этап отбора, получат денежную премию за каждый созданный продукт и доступ к реализации продукции в сети магазинов и дарксторов ВкусВилл.

Осенью 2023 года во ВкусВилле начал работу инновационный центр по развитию ИТ-решений и R&D в сфере FoodTech и HoReCa. Команда работает с небольшими прогрессивными производствами, молодыми технологами и фудтех стартапами. Отдельно выделена «Платформа создателей новых продуктов ВкусВилл».

Каждый месяц ВкусВилл заводит более 100 новых продуктов, для бренда важно экспериментировать и искать свои хиты в разных категориях. Усовершенствовать процесс запуска в сети новинок помогает платформенный подход, который сейчас тестирует компания. Задача платформы – свежим взглядом посмотреть на текущий ассортимент и предложить покупателям и рынку новые нестандартные решения.

Платформенный подход позволяет объединить автора идеи, производителя, экспертизу и систему дистрибуции ВкусВилла. На платформе специалисты получают ресурсы для исследований и разработок, возможность тестировать продукт и получать обратную связь от покупателей. Сотрудничество с ВкусВиллом повышает степень безопасности, надёжности и масштабируемости. Для каждого создателя установлена квота по числу запускаемых новинок, которая может увеличиваться и сокращаться в зависимости от успехов тестов.

Андрей Белугин, лидер клиентского пути во ВкусВилле:

«Мы вдохновились идеей платформенного подхода компании Haier, описанной в книге про эволюцию от убыточного завода до глобальной суперплатформы. В производстве продуктов большой потенциал для экспериментов и создания новинок, которые будут радовать наших покупателей. Мы хотим, чтобы производители, технологи, продакт-менеджеры больше фантазировали, не боялись рисковать и делать что-то нестандартное. ВкусВилл готов оказать поддержку всем смелым новаторам, помочь своими ресурсами и накопленной экспертизой на пути от идеи до продукта в корзине покупателя».

Подать заявку на работу в рамках «Платформы создателей новых продуктов ВкусВилл» могут специалисты с опытом в ритейле и производстве продуктов питания, сотрудники отделов R&D и поставщики. Креаторы должны иметь доступ к производственным мощностям, чтобы представить тестовую партию продукции.

Новые продукты, представленные на рассмотрение экспертам компании, отбираются по критериям, среди которых: новизна, соответствие требованиям качества и концепции чистых составов. ВкусВилл заинтересован в уникальных продуктах для ассортимента бренда и рынка в целом, актуальны предложения во всех категориях, наименее приоритетны новинки в сегменте непродовольственных товаров, фруктов и овощей (за исключением редких гибридов).

После заполнения простой формы на сайте platforma.vkusvill.ru, предложение проходит несколько основных этапов:

  • Оценка уникальности продукта и дегустация.
  • Проверка качества и состава в соответствии с документальной базой.
  • Разработка дизайна упаковки. Платформенные товары могут быть представлены под СТМ или с этикеткой производителя без указания сторонних брендов.
  • Запуск тестовых продаж на ограниченном числе торговых точек на период от 2 месяцев.
  • Еженедельная аналитика продаж, рейтинга, отзывов и обращений покупателей. Если поступают жалобы на вкус или качество, товар дорабатывается или снимается с продаж.

Результаты тестового периода оцениваются по показателям продаж, маржинальности, оценкам в приложении и на сайте, обратной связи от покупателей. Если у товара высокий рейтинг, далее следует процесс масштабирования продаж, а автор идеи получает дополнительные квоты на создание новых продуктов.

На платформе создатели получат помощь в разработке продукта, возможности для тестирования гипотез и экспериментов на практике, сопровождение и поддержку отраслевых экспертов на каждом этапе. Помимо реализации инновационного и творческого потенциала, ВкусВилл выделяет денежные премии на ключевых этапах и выкупает согласованные тиражи продукции для реализации. С каждым автором идеи продукта условия сотрудничества обсуждаются индивидуально.

Среди производителей и партнёров ВкусВилла уже есть примеры успешного вывода в сеть новинок на базе платформы. Покупателям представили детские супы, панкейки с клубникой в индивидуальной упаковке, биойогурты с нестандартными вкусами, микс сливочного мороженого и щербета. Для людей с фантазией, опытом и желанием представить рынку свой уникальный продукт всегда открыта форма заявки на сотрудничество по ссылке: platforma.vkusvill.ru.

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