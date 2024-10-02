Манго - это буквально флагманский продукт во ВкусВилле: ему посвящены готовые блюда, косметические средства, а качество и вкус самого манго в ассортимента бренда - исключительные. Чтобы поближе познакомить жителей страны с главным фруктом осени, ВкусВилл устраивает манго-фестиваль в шести городах России.

Фестиваль пройдет в Нижнем Новгороде, Тольятти, Казани, Челябинске, Екатеринбурге и Набережных Челнах. По улицам будет курсировать “манго-машина”, а около магазинов “ВкусВилл”, расположенных в перечисленных городах, команда бренда построит замки, состоящие полностью из манго. В замках гостей будет ждать манго, которое подарит взрослым и детям подарки. Также у всех будет возможность покрутить рулетку и выиграть призы.

Что касается “манго-машины”, то у неё на крыше будет размещено гигантское манго, а корпус будет обклеен и стилизован под осенний фрукт. Машина будет курсировать по городу. На фоне неё каждый, кто увидит, сможет сфотографироваться.

Также в каждом магазине, участвующем в фестивале, пройдет дегустация манго, с 16:00 до 21:00.

Подобные активации и мероприятия помогают нам ближе познакомиться с покупателями, и, в свою очередь, познакомить их с нашими ценностями и продуктами поближе”, - Диана Нажметдинова, специалист по организации мероприятий ВкусВилл.

Подписывайтесь на официальный пресс-канал ВкусВилл Пишет и оставайтесь в курсе всех самых актуальных новостей!