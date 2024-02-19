Редакция портала ProKazan находит для вас самые интересные заведения в городе, которые обязательно надо посетить, чтобы получить незабываемый опыт. Сегодня мы расскажем вам про ресторан с потрясающим воображение интерьером и авторским меню. «Вартазия» — это изысканное заведение, где работают самые настоящие мастера своего дела, которые разработали для гостей гастроужины в нескольких направлениях. Одно из направлений – татарский гастросет, о котором расскажет шеф-повар ресторана Ильгиз Галиев.

Найдется столик на любой повод

«Вартазия» — это место, где проходят вечера с живой музыкой, меню состоит из эксклюзивных блюд и напитков, разработанных главным поваром заведения, а также есть аквариум с морепродуктами. Концепция интерьера – фантазийная страна, окруженная вулканами и зеленью, куда можно попасть, забронировав столик. Заведение делится на три зоны – основная, лаунж и VIP.

Основной зал – это пространство, где с потолка свисает ива, создавая ощущение, что каждый гость находится в гуще ветвей. Здесь проводятся вечера живой музыки по пятницам и субботам.

Лаунж зал располагает к спокойной встрече, душевным посиделкам и свиданиям. Здесь расслабленная атмосфера и уютный, приглушенный свет.

VIP-зал создан для проведения организованных мероприятий и небольших торжеств. Вы можете забронировать зал, например, для проведения камерной свадьбы, встречи с друзьями, семейного ужина.

Иммерсивные гастроужины

Ресторан стал первым заведением Казани, где проходят эксклюзивные гастроужины, в том числе иммерсивные. Необычная подача блюд и неожиданные сочетания продуктов – все это через представление, в котором актеры помогают шефу выносить ужин, погружая гостей в историю повествования. Вы можете стать участником такого формата, заказав банкет или купив билет на эксклюзивный гастроужин.

– Мы работаем над тем, чтобы подарить гостям уникальный опыт и удивить. Гастроужины проводятся как небольшие, так и масштабные. Был опыт посадки иммерсивного представления на 150 человек. Всё начинается с фуршета и вводной части перфоманса в первой зоне. Во втором зале уже реализуется основная часть представления. Это пространство у нас состоит из двух этажей. Мы можем спланировать выступление так, чтобы актёры были задействованы на всей территории. Когда перфоманс происходит на двух этажах, с постоянной сменой локаций – гостям не приходится смотреть в одну точку на сцену, представление происходит на всей территории, с использованием пространства по максимуму. Вы не ожидаете в какой момент и откуда появится актёр и что он будет делать. Это очень интересно и дарит потрясающие эмоции, – рассказала Римма Гарипова, бренд-директор ресторана «Вартазия».

Татарский гастроужин

В «Вартазии» вы также можете заказать сет из национальных блюд республики. Однако это не классические блюда, а авторские разработки от шеф-повара ресторана. Команда заведения переработала существующую классику и создала нечто совершенно новое из привычных нам вкусов.

– Все уже устали от треугольников, лапши, шурпы и так далее. Хотелось создать что-то такое, от чего бы удивился даже местный житель. Так мы придумали татарский гастроужин, сет из блюд национальной кухни в необычном формате. Абсолютно новое прочтение татарской кухни, свежее, непривычное, но узнаваемое, – поделился бренд-шеф ресторана Ильгиз Галиев.

Команда профессионалов работает максимально слаженно, что даёт возможность гостям получить наилучший опыт от посещения ресторана. Официанты обучены правилам представления гастросетов, могут самостоятельно, без шеф-повара, справиться с подачей. Они расскажут про каждое блюдо, его историю, идею и состав.