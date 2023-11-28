У юных жителей Казани появится возможность внести свой вклад в разработку уникальной концепции интерьеров строящейся станции казанского метрополитена.

2 декабря компания АК БАРС ДОМ при поддержке торгового центра Мега проведет мастер-класс по рисованию крылатого коня Тулпара.

Все участники мастер-класса получат памятные призы от компании Ак Барс Дом, а собранные работы будут переданы проектировщику станции для интеграции в концепцию оформления интерьеров.

В 2022 году в Казани прошел открытый архитектурный конкурс на лучшую концепцию оформления интерьеров новой ветки метро. По итогам заседания жюри конкурса одним из победителей была признана концепция Дениса Хохлова, предполагающая нанесение детских рисунков на стены станции. С итогами конкурса можно ознакомиться здесь.

Станция метро «Тулпар» входит в первый пусковой участок второй линии Казанского метрополитена, который состоит из четырёх станций. Один вход планируется на углу перекрестка проспектов Победы и Альберта Камалеева. Второй — на городской площади, которая появится вдоль проспекта Камалеева рядом с жилым комплексом «Мой Ритм». Третий — со стороны торгового центра Мега.

Это уникальный проект, который возможно позволит детям в будущем увидеть свои рисунки в качестве украшения интерьеров станции.

Принять участие в мастер-классах смогут дети от 5 до 13 лет, проживающие в непосредственной близости к строящейся станции «Тулпар».

Мастер-класс состоится 2 декабря в 12:00 в пространстве «Веранда» ТЦ МЕГА по адресу Проспект Победы, 141.

Всем участникам будут предоставлены материалы для творчества от торгово-развлекательного центра Мега.