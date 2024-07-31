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Строительный бизнес: 5 шагов к успеху

Строительная индустрия является одной из самых ...

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Строительная индустрия является одной из самых динамичных и экономически значимых отраслей. Она не только способствует развитию инфраструктуры, но и является катализатором экономического роста. Для того чтобы добиться успеха в строительном бизнесе, необходимо учитывать ряд ключевых факторов. Строительный бизнес требует комплексного подхода и постоянного развития. Корреспондент портала ProKazan встретился с гендиректором «ТВОЙДОМ116» Ильнаром Сафиуллиным и узнал о пути становления строительной компании и секретах ведения успешного бизнеса.

«С самого детства я был окружен строительством»

– Мой отец, профессиональный строитель, часто брал меня с собой на объекты. Эти ранние воспоминания оказали неизгладимое влияние на меня, и я всегда знал, что хочу следовать по его стопам. Строительство было не просто работой, это было искусство, и я мечтал овладеть этим искусством. Поэтому я поступил в Казанский строительный университет. Во время учёбы я начал работать риелтором, что позволило мне получить ценный опыт в сфере недвижимости. Хотя строительство и недвижимость – это разные сферы, обе они требуют понимания того, как создаются и функционируют пространства, в которых мы живем и работаем, – рассказал Ильнар Рашитович.

Секреты успешного ведения строительного бизнеса

Строительный бизнес является одной из самых динамичных и конкурентоспособных отраслей. Успех в этой сфере требует не только глубоких знаний и навыков, но и способности адаптироваться к постоянно меняющимся условиям рынка.

– После университета я начал работать в строительной компании, занимаясь проектной документацией. Этот опыт научил меня важности каждой детали в процессе строительства и подчеркнул значение тщательного планирования и контроля. Но моя страсть к строительству не угасла. После разговора с другом, который уже работал в этой сфере, я решил, что пора начать свой собственный бизнес. Я продал машину и квартиру и инвестировал все в строительство. Мой первый проект был успешным, и вскоре я начал строить дома на заказ, – поделился Ильнар Сафиуллин.

Гендиректор компании «ТВОЙДОМ116» отмечает, что в данной сфере бизнеса существует 5 факторов, которые, по его опыту, напрямую влияют на успешность проекта, а именно:

1. Глубокое понимание рынка

Первый шаг к успеху – это тщательное изучение рынка. Это включает в себя понимание текущих тенденций, потребностей клиентов и действий конкурентов. Анализ рынка поможет вам определить наиболее востребованные виды работ и направления для расширения бизнеса.

2. Качество работы превыше всего

В строительстве качество работы напрямую влияет на репутацию вашей компании. Убедитесь, что все проекты выполняются в соответствии с наивысшими стандартами. Это не только укрепит доверие клиентов, но и снизит риски, связанные с дефектами строительства.

3. Продуманное управление рисками

Строительный бизнес сопряжен с рядом рисков, включая финансовые, юридические и природные. Разработка эффективной стратегии управления рисками поможет минимизировать потенциальные убытки и обеспечить стабильность бизнеса.

4. Инновации и технологии

Применение новейших технологий и инновационных подходов может значительно улучшить эффективность строительных процессов. Инвестиции в современное оборудование и программное обеспечение позволят вам сократить сроки выполнения работ и повысить их качество.

5. Внимание к клиентам

Удовлетворенность клиентов должна быть приоритетом для любого строительного бизнеса. Это означает не только предоставление качественных услуг, но и создание положительного опыта общения с вашей компанией на всех этапах взаимодействия.

– За восемь лет я построил множество домов, каждый из которых был создан с учетом индивидуальных пожеланий клиентов. Это был путь от ученика до мастера, и каждый проект делал меня только сильнее. Мой путь показывает, что мечты сбываются, если готов работать ради их осуществления. Строительство - это не просто возведение стен, это создание домов, в которых будут жить семьи, растить детей и строить свое будущее. И я горжусь тем, что могу быть частью этого процесса, – заключает гендиректор строительной компании «ТВОЙДОМ116» Ильнар Рашитович Сафиуллин.

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