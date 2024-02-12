Интересное в Казани
· Диана Алмакаева

Строить надо было еще вчера! О подводных камнях и нюансах приобретения недвижимости рассказал жителям Казани владелец строительной компании.

Строить надо было еще вчера! О подводных камнях и нюансах приобретения недвижимости рассказал жителям Казани владелец строительной компании.

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Редакция ProKazan уверена: наш читатель прекрасно знает, что такое синдром отложенной жизни. Это и отложенный отдых (деньги на него тоже отложены) и отложенный выходной, и отложенная покупка собаки, даже планирование - и то отложенное. А ведь лучшее время не сейчас, чаще всего и вовсе вчера. Легко сказать, скажете вы. Поэтому, обо всем по порядку.

Купил квартиру, но какой ценой?!

Естественно, будоражащий большинство, как покупателей так и владельцев, вопрос - цена на недвижимость. По данным многих источников средняя цена за квадратный метр в Казани составляет от 140 до 170 тысяч рублей. При пересчете на полноценные квартиры, скажем, в 50 квадратов, мы получаем сумму от 7 до 8,5 миллионов рублей. Также есть еще один момент.

«Я слежу за рынком недвижимости уже более 10 лет. Это один из прогнозируемых рынков при далеком планировании. В последние несколько лет тенденция такова - повышение цены на материалы и, как следствие, на недвижимость около 15-25% в год», - рассуждает директор строительной компании «Дом» Анатолий Колочков.

В среднем мы получим рост цен на недвижимость в размере около полутора миллионов. Рынок индивидуальной недвижимости может похвастаться примерно втрое меньшей суммой за квадратный метр - около 55 тысяч рублей. Выражая ценник на дом в 50 квадратов в цифрах - менее 3 миллионов рублей. Разница ощутимая. Судя по всему по этой причине с 2020 года наблюдается значительный рост спроса на загородные дома.

«Люди умеют считать деньги. Поэтому они рассматривают варианты с постройкой. К тому же, какие плюсы мы получаем при индивидуальном жилищном строительстве. У тебя есть свой участок, на который можно выйти, подышать спокойно», - также комментирует Анатолий Колочков.

Теперь об удобных «аксессуарах» недвижимости.

Опять же, по статистике, у 65% квартир есть балкон. Конечно покупатель может найти и другие возможности. К примеру небольшой участок под клумбу для садоводства или парковочное место. Можно, также, получить небольшую кладовую, для садового инструмента или велосипеда. Естественно, каждая из этих «приятностей» стоит денег. Рынок, же, индивидуального жилья предлагает землю, пригодную для последующей застройки, будь то гараж, баня, парники или сад камней.

«Когда дело касается индивидуального жилья, каждый клиент задумывается не только о жилплощади, но, и, естественно, об улучшении качества жизни. Подумайте, есть ли какая то разница в том, что вы живете на 30 квадратах или на сотне? Конечно! Я уже несколько лет живу в частном доме, и вы не представляете, как по-новому ощущается утренняя чашка кофе на собственном крыльце», - делится Анатолий Колочков.

Строительству свойственно меняться. Материалы эволюционируют, технологии меняются, все процессы ускоряются. Современные квартиры изначально предусматривают типовой материал подходящий для постройки многоэтажного жилья, будь то кирпичный или панельный дом. Многоквартирные дома также предлагают удобную типовую планировку, чего нельзя сказать о собственном доме. Здесь вы вольны предусмотреть и собрать под себя каждый сантиметр пространства, воплощая самые неожиданные идеи и решения, не говоря о том, что именно вы выбираете материал, форму и внешний вид будущего дома.

«А что касается самого частого вопроса «когда строить?» - строить надо было уже вчера! У меня перед глазами есть два хороших примера. Один мой хороший друг уже 12 лет копит на квартиру, принципиально хочет купить ее за наличные. Ценник на нее растет ровно на столько, сколько друг успевает скопить. И есть моя новая соседка. Когда она с детьми въезжала, постоянно кричала на всех. Нервная, вспыльчивая женщина. Вот уже как полгода через забор живем, и, знаете, она как будто расцвела. Как будто бы и плечи расправила и не кричит вообще»

Каждый день вы думаете и взвешиваете варианты того, как пойдет ваша жизнь. Помните, выбор всегда остается только за вами. Где и как жить решать только вам. Только вы знаете где ваш ДОМ.

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