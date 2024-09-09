Можно ли не платить банку проценты по ипотеке при покупке квартиры? На какие уловки идут застройщики в условиях падающего спроса на квартиры? И когда лучше покупать квартиру в турбулентное время? Очень много вопросов и найти ответ самостоятельно — практически невозможно.

Цены на недвижимость продолжают расти, программа льготной ипотеки с 1 июля завершилась, а ставки по кредитам на общих условиях в лучшем случае от 19%. Что делать, если именно сейчас нужно купить просторную квартиру или грамотно инвестировать имеющиеся средства?

Редакция ProKazan обратилась за советом к опытному риелтору Костыркиной Анне Владимировне, руководителю агентства недвижимости «Art House». Она рассказала, как не потерять миллионы на выплате процентов банку.

Анна Владимировна, рассрочка, доступная всем - это уловка или выгодный инструмент?

Когда спрос на недвижимость упал из-за увеличившейся процентной ставки, застройщики начали предлагать квартиры по программе беспроцентной рассрочки. Такой инструмент существовал и раньше, но использовался только в недвижимости бизнес-класса и коммерческой недвижимости. Вот две базовые стратегии, при которых выгодна покупка в рассрочку.

Первый вариант, когда рассрочка переходит в ипотеку. При таком подходе клиент платит в рассрочку, то есть без процентов “тело” кредита, а когда срок рассрочки подходит к завершению, то остаток переходит в ипотеку по рыночным условиям на момент перехода. Такая стратегия позволяет существенно снизить переплату по ипотеке. Часто таким вариантом пользуются и те, кто планирует продажу своей старой недвижимости ближе к сроку сдачи новой квартиры. Плюс такой стратегии в том, что пока новая квартира строится, старая квартира дорожает, а стоимость новой квартиры уже зафиксирована. Перед окончанием рассрочки человек продает свою квартиру и закрывает остаток долга, получается, он экономит на платежах за съемное жилье во время стройки.

Второй вариант, когда у клиента есть первоначальный взнос, и остаток суммы делится на равные части в рассрочку. В таком случае клиент вообще не платит проценты банку. Им пользуются значительно реже, так как нужна высокая финансовая дисциплина и более значительные доходы.

Все ли квартиры в Казани проходят для программы рассрочки?

Далеко не все застройщики практикуют программу рассрочки. В Казани более 50 жилых комплексов. В каждом комплексе несколько объектов. На каждом объекте разные условия продажи квартир и индивидуальные акции. Казалось бы, при таком количестве предложений, успеть забронировать квартиру с выгодными условиями не так уж и сложно. Но для этого вы должны разбираться в недвижимости, иметь прямой контакт с застройщиками и постоянно проверять базу объявлений. И речь не только об Авито, Циан или Домклик.

У нас есть отдельный специалист, который занимается постоянным поиском таких акций. Мы узнаем о рассрочках и других выгодных условиях первыми. И предлагаем их своим клиентам, — говорит Анна Владимировна. — Поэтому к моменту выхода массовой рекламы от застройщика, скорее всего, все квартиры уже забронированы. Если вы планируете искать такие объявления на сайтах о покупке-продаже недвижимости, то возможность забрать себе квартиру по выгодным условиям минимальна.Чаще всего сотрудники застройщика “по секрету” делятся с риэлторами предстоящими акциями, и в день старта очередь из желающих забронировать квартиру по выгодных условиям стоит уже с момента открытия офиса. Более того, застройщик заинтересован в продаже именно своего объекта. Тогда как с риелтором вы получите полную оценку недвижимости и узнаете обо всех недостатках.

Как поймать выгодные акции напрямую от застройщиков?

Вариантов всего два. Быть риэлтором или дружить с риэлтором, который в курсе рынка недвижимости. Мои друзья, например, очень часто успевают поймать самые выгодные предложения рынка. Или подписаться на мои телеграмм-каналы по новостройкам и загородной недвижимости. Там ежедневно можно поймать выгодные акции от застройщиков.

Есть ли еще выгодные варианты покупки кроме рассрочки сегодня?

Конечно, есть. Все еще действует сельская, IT и семейная ипотека. Да, эти программы претерпели большие изменения, но они по прежнему работают. Тенденция по ипотеке, к сожалению, каждый месяц ухудшается: ужесточаются условия, заканчиваются лимиты, и прекращаются льготные программы. Но как сделать так, чтобы ежемесячный платеж не превратился в неподъемную ношу, а квартира не только идеально подходила под ваши запросы, но и стала надежной инвестицией? Ответ очевидный — обратиться к экспертам.

Если вы планируете купить новую квартиру, но не решаетесь из-за высоких ставок по ипотеке, обратитесь за консультацией к специалистам Агентства недвижимости «Art House».

Возможно, уютная квартира в рассрочку уже ждет вас!

Контакты: @anna_kostyrkina_ipoteka