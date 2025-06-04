Лето без пикника, как шашлык без мангала. Но как часто сборы превращаются в квест: нарезки, контейнеры, забытые столовые приборы, беготня по магазинам... А что, если просто взять готовое и отправиться на природу без лишних забот?

Редакция ProKazan провела эксперимент: пикник без готовки и стресса. Мы решили отказаться от бесконечных сборов и проверили, как устроить выезд на природу по-новому:

— Никаких многочасовых маринадов — только готовые вкусности.

— Никакого «тетриса» в багажнике — компактный набор, который поместится даже в рюкзак.

— Никаких сожалений — только удовольствие от еды и общения.

Что брать с собой, чтобы не было мучительно голодно

Мы собрали идеальный набор для пикника, который не требует готовки, работает в любое время суток и гарантирует один эффект: вам будет вкусно, а соседняя компания у мангала будет завидовать.

Горячая замена шашлыку — Гриль-бокс «Сгоряча»

Если всё-таки хочется чего-то мясного, но без эпопеи с розжигом, шампурами и допросами: «А где купить угли?», — вот решение. Уже приготовленное мясо с дымком, мягкое и сочное, будто вы всё-таки стояли у мангала. Разогреть можно даже на переносной горелке или не разогревать вовсе — на природе оно заходит отлично в любом виде.

Соберите готовый набор во ВкусВилл — всё уже нарезано, упаковано и готово к выезду. Закажите онлайн, и всё доставят за 1–2 часа бесплатно, независимо от суммы. Плед, солнце и хорошая компания — прилагаются по умолчанию.

Закуска, ради которой захочется оставить мангал — Онигири

Если честно, мы сомневались. Рис, краб, соус спайси — вроде бы и не шашлык. Но такую закуску удобно брать в руки, есть на траве и угощать друзей. Вкус — как будто маленький японский пикник в самом сердце России.

Напитки в стекле и с пузырьками — Смузи

Хочется пить, но не просто воду? Эти смузи — как фруктовый обед в бутылке. Клубника, банан, яблоко, витамины и даже пищевые волокна. Лёгкие, прохладные, полезные — и красиво смотрятся на фото. Особенно если пить через трубочку с видом на реку.

Летние выезды начинаются с вкусных находок — и во ВкусВилле их больше, чем кажется!

Всё, что нужно для идеального пикника, уже ждёт в холодильнике магазина. Просто заберите — и сразу на природу.

Ягоды — порезано, упаковано, поехали

Всего-то и нужно: высыпать в миску, добавить веточку мяты и слушать восхищенные возгласы: «Ты прямо, как шеф-повар!» Нет, просто взял упаковку во «ВкусВилл». Смородина, голубика, малина — все уже помыто, порезано и идеально упаковано. Вам остаются только ягоды и радость.



Сэндвичи — вафля, лосось и счастье

Картофельная вафля с радужной форелью и яйцом — звучит как ресторанный завтрак, но спокойно отправляется с вами на пикник. Идеальный перекус на двоих, если, конечно, вы готовы делиться.

Собираетесь на пикник? В приложении ВкусВилла вас ждут персональные скидки до 20% на готовые салаты, смузи, сэндвичи, ягоды и другие пикниковые находки. Удобно собрать всё в пару кликов и сэкономить на том, что действительно пригодится на природе.

Мини-советы: как не испортить пикник

Иногда вкусный выезд может сорваться из-за банальной мелочи. Вот короткий чек-лист, чтобы этого не случилось:

Не берите скоропортящееся продукты без охлаждения — даже самый вкусный соус не стоит расстройства желудка.

Не забудьте влажные салфетки — на природе всё становится липким быстрее, чем вы скажете «онигири».

Купите больше, чем рассчитывали — аппетит приходит во время еды, особенно на свежем воздухе. Тем более, если рядом — активные друзья.

Не надейтесь на шашлыки — если угли не горят, а зажигалка осталась дома, готовые закуски — ваши лучшие друзья.

Захватите игрушку для ребёнка — пикник станет ещё веселее, если у малышей будет своё занятие, пока взрослые отдыхают.

Пикник — это не проверка на выживание, не квест «угадай, где лежит штопор», и уж точно не битва с углями. Это маленький праздник. Повод выбраться на природу, съесть что-то вкусное на свежем воздухе и, наконец, выдохнуть. А если всё это можно устроить без нервов и готовки, почему бы не сделать это прямо в ближайшие выходные?