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· 16+ · Диана Алмакаева

Отдохнуть от городской суеты и побывать на ферме – редакция ProKazan теперь знает, где понравится и взрослым, и детям!

Вы знали, что рядом с Казанью есть место, где можно насладиться природой, пожить в домике у тихой и живописной реки, покататься на сапах под роскошными ивами и попробовать свежий натуральный сыр?

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Вы знали, что рядом с Казанью есть место, где можно насладиться природой, пожить в домике у тихой и живописной реки, покататься на сапах под роскошными ивами и попробовать свежий натуральный сыр?

Редакция ProKazan побывала в удивительном месте, чтобы рассказать, где можно провести время с семьей или друзьями, чтобы отдых понравился каждому!

В глэмпинге “Прибой” можно организовать как спокойные выходные для всей семьи, так и активный отдых для компании. Ильдар Ринатович Гариев – основатель и глава фермерского хозяйства – рассказал откуда пришла идея организовать такой необычный отдых в Татарстане и почему сюда стоит приехать.

Глэмпинг – это уютные домики на природе со всеми удобствами. Впервые они появились из-за того, что приглашенные музыканты на фестивалях не хотели ютиться в палатках со всеми вытекающими аскетичными условиями. Поэтому для них было решено построить “гламурные дома” – глэмпинги, которые сейчас расположены в самых живописных местах по всей стране и пользуются популярностью у туристов. Глэмпинг – настоящее спасение для тех, кто не хочет расставаться с комфортом даже планируя отдых на природе вдали от цивилизации.

“Прибой” - особенное место. Это глэмпинг, расположенный при фермерском хозяйстве. На территории растут ежевика, малина, голубика и много фруктовых деревьев, гости могут не только насладиться шикарными видами с террасы, собрать ягод или отправиться в лес за грибами, но и покормить уточек, устроить фотосессию с полевыми цветами или на сеновале. Экскурсия в дом, которому более 100 лет, наполнена эстетической стариной, а хор прибойских тритонов – незабываемое зрелище. Это увлекательный отдых для взрослых, а для детей, которые познают мир, – удивительный опыт и яркие эмоции. Здесь есть чем заняться в любое время года: покататься на велосипедах или порыбачить на Аре, пройти трекинговый маршрут на реку Свияга, посетить экскурсию на мараловую ферму, заказать баню “Викинг” с чаном на 15 человек, покататься на вездеходе. В распоряжении посетителей бассейн, батут, костровая зона, беседки и настольные игры и ракетки для бадминтона.

Домики отлично меблированы, в них есть комфортные кровати и диваны, гостям предоставляется постельное белье и полотенца, есть душ и туалет, оборудован теплый пол. Для любителей готовить еду самостоятельно в домике есть плита и микроволновка. При желании, можно взять в пользование казан, мангал, тандыр, гриль-стол, решетки и шампура.

– На территрии глэмпинга есть кухня и штатный шеф-повар. Он может приготовить блюда на мангале или в казане специально для вашей компании, а также одновременно дать мастер-класс по готовке, установив все необходимое оборудование возле вашего домика. Так вы сможете насладиться вкусной едой и отлично провести время. В настоящий момент строим здание для ресторана с зоной для мастер-классов и готовки еды, с печью и камином, чтобы нашим гостям стало еще интереснее проводить здесь время, – делится владелец глэмпинга “Прибой”

Здесь очень разнообразная кухня и вы можете заказать себе любую еду, но чаще среди гостей популярна восточная кухня – лагман, плов, хачапури из фермерского сыра, грузинские блюда. Наверное, все потому, что на природе хочется насладиться незабываемым вкусом еды, приготовленной на открытом воздухе.

В глэмпинге “Прибой” все продумано до мелочей. Для отдыха не нужно готовиться и брать с собой еду, угли или полотенца с зубной щеткой – все необходимое здесь уже есть.

Мы уверены, на живописном берегу реки Аря, где расположен глэмпинг “Прибой”, вы сможете получить не только уютный отдых, но и зарядиться положительными эмоциями и насладиться природой, как и редакция ProKazan.

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