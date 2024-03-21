Парфюм — это ваше тонкое послание окружающим, ваше мироощущение. Аромат может передать настроение, привлечь окружающих, стимулировать расслабиться или наоборот сконцентрироваться. Иначе говоря, с помощью флакона духов, вы буквально можете управлять своим сознанием и сознанием других. Уже знаете, что бы вы хотели сказать миру своим парфюмом?

Аромастилист парфюмерного бутика PARFUM ATELIER Алёна Баланова поделилась тем, как выбрать и передать свое ароматное послание.

Парфюмерный рынок насыщен ароматами разного качества, вида и направленности. От этого многообразия покупателям лишь сложнее. Выход есть — селективная парфюмерия.

Селектив или нишевый парфюм уже в своем названии определяет ту целевую аудиторию, на которую направлен. Это избранные ароматы, направленные на меньшинство, но при этом популярные. Их можно назвать эксклюзивным посланием во флаконе. Аромат с запахом костра, жареного каштана, белой замши или чистого тела. Каждый может найти в нем себя, — делится Алёна, аромастилист

Не секрет, что любой аромат раскрывается по-разному на каждом человеке. При таких условиях с деликатной задачей подбора может справиться только аромастилист. Нужно попасть не только в личность человека, но и в то, что он хочет “сказать” этим ароматом. Мы подбираем парфюм и примеряем его как одежду. К тому же аромат может банально надоесть за пару недель.

В классическом полном флаконе 100 мл., этого хватит очень надолго. Это плюс, но что если аромат надоест или не подойдет? Напомню, цена оригинального селективного флакона может достигать 70 тысяч рублей. Мы же предлагаем нашим клиентам пробовать оригинал небольшими порциями. То есть на распив, — поясняет аромастилист PARFUM ATELIER

Во-первых, распив позволяет вам, не приобретая полноценный флакон примерить на себя несколько ароматов, за цену несравнимо ниже.

Во-вторых - удобство своих флаконов. По сути это кейс, защищающий аромат от ударов, протекания и солнечного света. Кроме того, небольшой кейс-флакон легко взять с собой, чтобы в любой момент обновить парфюм на теле.

Отличная идея для подарка даже себе, 15% скидка в день рождения. К тому же, приобретая 5 ароматов на распив — получите скидку 10%

PARFUM ATELIER — это федеральная сеть парфюмерных магазинов. На сегодня мы представлены более чем в 20 городах России, таких как Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград, Томск, Омск, Барнаул, Новосибирск, Самара. В Казани открылось два магазина. Наши охваты дают нам некоторые «особые» возможности. Речь идет об эксклюзивных и ретро-ароматах, которые если и остались в стране, то только в виде остатков на складах. Однако у нас они есть и мы легко можем подтвердить их подлинность. Назовем это специальным предложением,— секретничает Алёна Баланова.

Все ароматы в ателье — оригинал, авторская парфюмерия от ведущих производителей со всего мира, например Byredo, Vilhelm Parfumerie, Attar Collection, Memo и проч. Помимо разнообразия брендов, каждый посетитель может найти аромат в своей концентрации: начиная с парфюмерной воды и одеколонов, заканчивая «Extrait de Parfum» - это, собственно, экстракты или духи, поставляемые крупными европейскими фабриками Firmenich и Givaudane.

Разница заключается в первую очередь в стойкости аромата. Те же самые одеколоны держатся на теле 2-3 часа, после чего необходимо будет его обновить, экстракты же держатся в разы дольше от 7 до 20 часов в зависимости от типа кожи. К тому же необходимо знать, как и куда наносить тот или иной аромат, — консультирует Диана, арома стилист

Еще один приятный сюрприз, третий аромат в концентрации «Extrait de Parfum» будет со скидкой в 50%. А по кодовому слову Media вы получите купон на 500₽ на покупку аромата в концентрации Extrait de Parfum

В PARFUM ATELIER не только помогут собрать именно ВАШ парфюмерный гардероб, но и расскажут о его этикете.