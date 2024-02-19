Захватывающая история чашки: искусство приготовления напитков в кафе здорового питания в Казани

Казань - мегаполис, который не спит, а его жители всегда в движении. Поэтому перекусы на скорую руку уже давно стали неотъемлемой частью жизни горожан. Но что делать тем, кто хочет питаться правильно и следить за своим здоровьем? Ответ есть - кафе здорового питания «Green-B». Расположенное в самом центре города на улице Столбово, оно уже успело завоевать сердца многих казанцев и гостей столицы.

Мы писали в предыдущем материале о сбалансированном меню паназиатской кухни, представленном в «Green-B». Здесь готовят из свежих и качественных продуктов, используя натуральные ингредиенты. На этот раз журналист от редакции побывала в «Green-B», узнала о необычных напитках заведения и о способах их приготовления.

Поговорим о кофе

В кафе быстрого здорового питания большой ассортимент самых разных напитков. В заведении используются качественные кофейные зерна, которые привозят из Китая. Например, любимый многими сорт Баошань, который отличается лёгким шелковистым вкусом с яблочной ноткой. Также в арсенале имеется кофе из Колумбии Каука. Это кофе с выраженным вкусом цитрусов и карамели. Сочный и плотный, с продолжительным послевкусием. Зёрна засыпают в бак и перемалывают, после чего перемешивают и детемперируют. Насыщенный аромат кофе сразу наполняет заведение.

– В зависимости от вида кофе мы добавляем определенное количество эспрессо. На латте, например, идёт один шот кофе, на капучино два шота. Самое популярное из классики латте и капучино, из необычного гости часто любят брать ванильный раф. Для тех, кто больше любит крепкие напитки, мы готовим эспрессо или американо, а еще делаем фильтр-кофе, – рассказывает бариста «Green-B».

Фильтр-кофе готовят через специальный фильтр-пакет, куда засыпаются перемолотые зерна и специальным чайником с тонким носиком заливается вода. Существуют различные техники приготовления этого подвида напитка. Например, если наливать воду выше, то кофе будет менее крепким. Бариста «Green-B» могут сделать напиток с учетом ваших личных предпочтений и разбираются в различных техниках приготовления.

Лавандовый раф – ещё один вариант вкусного кофе, который готовят по авторской технологии. Он отлично сочетается с хитом «Green-B» фалафелем, на основе лаймового йогурта с микрозеленью.

А что есть кроме кофе?

Если вы не любите или просто не хотите бодрящий напиток, то для вас в кафе есть чаи, матча и какао. Для тех, кому не подходит коровье молоко – в наличии всегда есть альтернативные виды растительного молока. Самое популярное в заведении, по словам бариста, миндальное. Также часто просят банановое – это для любителей послаще.

Если у вас «чайное настроение», то вы можете насладиться горячими ассам, сенча и улуном. На выбор в кафе предоставляются не только классические, но и авторские чаи, такие как розовый улун, который готовится на основе молочного улуна с добавлением бутонов роз и клубники. Это мягкий напиток с ярким вкусом, который отлично сочетается блюдами из меню, такими как «Форель с кукурузным велюте» или «Бао с курицей».

Если вы любите успокаивающие напитки, то для вас приготовят ромашковый чай. Бариста варят листья ромашки, чтобы получился яркий и насыщенный вкус. Чай подается с ложкой мёда. Напиток прекрасно сочетается с горячими блюдами и десертами, например с кремовым сырником на основе творожного сыра, украшенным свежей мятой и ягодами. Также в кафе есть молочные коктейли - сливочный, клубничный и шоколадный и 5 видов фрешей - апельсиновый, грейпфрутовый, яблочный, морковный и сельдереевый.

Попробуйте что-то новенькое!

Ставшая популярной совсем недавно матча представлена в «Green-B» в двух видах – классическая зелёная и необычная голубая. Методом проб и ошибок бариста вывели оптимальный рецепт, чтобы матча была не только красивой и полезной, но и вкусной. Если вы еще не пробовали напиток или наоборот являетесь его фанатом – обязательно приходите в «Green-B»!

– Вы можете попробовать приготовить матчу дома. Для этого вам понадобится специальный венчик, либо капучинатор – небольшой инструмент, который можно приобрести на маркетплейсах. Главное – хорошо взбить, чтобы получилась та самая изумительная пенка. Важно следить, чтобы все комочки матчи были перемешаны, иначе концентрированные горьковатые шарики будут попадаться в напитке и портить весь вкус. Итак, возьмите небольшое количество порошка матча и тщательно перемешайте, используя венчик или капучинатор. Вы можете приготовить напиток на воде или любимом молоке. Концентрация матчи зависит от ваших личных предпочтений, начинайте с небольшого количества и постепенно увеличивайте, пока не найдете свой идеальный вкус, – поделилась рецептом бариста «Green-B».

«Green-B» — это идеальное место для любителей здоровой, быстрой и вкусной еды. Сотрудники кафе тщательно следят за качеством и свежестью продуктов, чтобы каждый гость остался доволен и сыт. Здесь вы сможете насладиться уникальными паназиатскими блюдами, которые сделаны с любовью и заботой о вашем здоровье. Ознакомиться меню и заказать блюда можно на сайте или по номеру телефона: 8 (950) 313-31-26