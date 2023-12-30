Казань — крупный город с разнообразными заведениями и предлагает множество вариантов для быстрого перекуса. Однако, что делать тем, кто придерживается диеты или стремится к правильному питанию? Мало кто знает, что в самом сердце Казани можно отведать «здоровый фастфуд».

В рамках рубрики «Редакция рекомендует», ProKazan рассказывает об интересных локациях в Казани! На этот раз журналист от редакции побывала в «Green-B»

Кристина Павлова — основатель кафе здорового питания поделилась особенностями этого места.

Кристина Павлова, основатель кафе здорового питания «Green-B»

«В Казани не было заведений, где можно быстро поесть здоровую еду»: зарождение концепции кафе «Green-B»

Кристина Павлова, владелица заведения рассказала о зарождении идеи кафе здоровго питания:

«Для меня всегда было проблематично найти место, где можно заехать и покушать за 5 минут. Я очень хотела поесть нормальную еду и при этом не тратить колоссальное количество времени на сбор и ожидание заказа. После этого пришла идея открыть кафе, которое будет по концепции напоминать Макдональдс, но со здоровой едой. Так и появился Green-B» – рассказала Кристина

Главная особенность заведения – быстрое приготовление блюд: всего за 5-7 минут вы получите заветный заказ. При этом в меню есть блюда сложные по приготовлению, выдача которых в других местах требует минимум 15 минут.

Кристина Павлова, основатель кафе здорового питания «Green-B» и Виктория Козырева, журналист ProKazan

Сделано всё, чтобы не испортить фигуру!

В кафе «Green-B» всё создано для тех, кто заботится о своем здоровье и качестве употребляемой пищи: каждое блюдо тщательно просчитывается с точки зрения БЖУ (белки, жиры, углеводы).

Еще одно преимущество — специальные блюда для вегетарианцев и людей, которые не употребляют глютен. Например, фалафель с лаймовым йогуртом — отличная альтернатива мясной закуске, а главное — это еще и полезно. Если хочется сладкого, то всегда можно заказать десерт — кокос с сыром, в котором довольно необычный состав: мусс «кокос», фреш имбиря, свежие ягоды, сыр «веганский пармезан» и лепестки миндаля. Ну просто объеденье!

Вместо привычных наггетсов, вы можете отведать — «хайгетсы» с хрустящей картошкой фри и томатным соусом собственного производства.

Хайгетсы производятся с использованием текстурированного соевого белка, растительных волокон и масел (рапсового и подсолнечного). Продукт обогащен витаминами В5 и В12, которые важны как для веганов, так и для людей, придерживающихся различных типов питания.

Кроме того, в меню есть широкий выбор здоровых, низкокалорийных блюд с большим количеством зелени и растительных продуктов. Здесь вы всегда найдете свежие салаты с разными видами овощей и злаковых, а также легкие супы, приготовленные на основе нежирного бульона. Если блюдах используется масло, то при готовке оно используется по-минимуму.

«Подачу блюд мы в обязательном порядке производим с большим количеством зелени. Например, в ваш заказ обязательно добавят руколу, шпинат или микс зелени. Так мы пытаемся помочь нашим клиентам поддерживать хорошее состояние здоровья», — подчеркнула Кристина Павлова, основательница кафе «Green-B»

Булочки «Бао» и кокосовые чипсы: необычные блюда, которые так любят девочки!

Для гостей, которые стремятся к здоровому образу жизни, «булочки Бао» представляют настоящую находку! Их рецептура, основанная на рисовой муке в паровой обработке, делает блюдо полезной альтернативой мучным изделиям.

«Недавно в нашем меню появились булочки Бао с крабом, курицей и форелью, которые сейчас очень популярны среди любителей правильного питания! Так мы создаем «здоровые» бургеры. В самом фастфуде вредно именно мучное, но мы это исправили. Также у нас в меню есть низкокалорийные роллы: в их составе только рис, зелень, крем-чиз и обязательно свежая рыба. А добавление неизвестных ингредиентов, которые только усложняют блюда, не входит в наш концепт» — поделилась Кристина Павлова, владелец кафе «Green-B»

В меню вы найдете и другие необычные блюда, которые также пользуются большой популярностью у гостей. Одно из них - пирожное «Моти». Это японское десертное блюдо, состоящее из рисовой муки, которое обволакивается сладкой начинкой. Еще один интересный выбор - «Вонголи с кокосовым киноа» и «Форель с кукурузным валюте». Второе блюдо — это вкусное сочетание мягкой и нежной рыбы с ароматным овощным пюре.

Все позиции можно посмотреть на сайте кафе здорового питания «Green-B»

Пей кофе и помогай бездомным животным!

Кафе «Green-B» активно занимается благотворительностью: каждый посетитель, выпивая чашку кофе, оказывает материальную помощь бездомным животным!

«У нас регулярно проходит акция, в которой 5% от продажи кофейных напитков отправляется в казанский приют «Зоозабота». Это общегородская площадка помощи бездомным животным. Каждый месяц приют делится списком необходимых товаров и мы закупаем все необходимые корма, медикаменты и воду», — поделилась Кристина Павлова, основательница кафе «Green-B»

Кафе «Green-B» активно поддерживает различные благотворительные и социальные инициативы. Так сотрудники заведения передали реабилитационному центру «Апрель» новогоднюю елку и развивающие пособия для детей с ограниченными возможностями. Была организована и рождественская акция «Дары волхвов» для центра защиты материнства «Умиление».

Кроме того, в Казани очень мало заведений, где посетителям разрешается брать с собой домашних животных. Но «Green-B» — исключение. Здесь вашему питомцу будут только рады: ему предоставят специальный уголок, где он сможет полакомиться кормом и попить.

Современный интерьер

Заведение выполнено в стиле лофт: разработан современный и одновременно минималистичный дизайн, чтобы посетителям было максимально комфортно и уютно трапезничать. Особенностью интерьера кафе «Green-B» являются гипсовые фигуры, которые были изготовлены вручную.

Демократичные цены

Стоит отметить, что в кафе довольно демократичные цены, при высоком качестве и скорости обслуживания.

«Для человека, который забежал пообедать здоровой пищей, цена будет довольно приемлемая. К примеру, за 420 рублей вы сможете насладиться большой порцией салата с креветками, а за 270 рублей отведать наш фирменный грибной суп», — рассказала директор кафе.

Продукты собственного производства от «Green-B»

В кафе «Green-B» создают продукты собственного производства. Например, сиропы для напитков и десертов, а также заправки для соусов и основных блюд. Команда поваров каждый день работает над созданием уникальных сочетаний, которые придают блюдам изюминку и неповторимый вкус.