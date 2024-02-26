Самое время самовара. Историей успеха поделились братья Пономаревы, основатели чайной компании из Перми.

Илья и Валентин Пономаревы уже 8 лет продолжают развивать свою успешную чайную компанию. Сложно поверить, что когда-то давно все началось с маленького магазина. Теперь «Samovartime» это бренд, налаженное производство и успешный семейный бизнес. Но обо всем по порядку.

С наступлением совершеннолетия Илья начал свой путь с пермских заведений общепита и ресторанов. Здесь молодой повар начал знакомиться с кулинарным искусством в целом, а особенно его увлекал чай и его сорта.

Когда я учился на повара, то даже не задумывался об открытии своего дела. А, тем более, не знал, что буду продавать чай. Естественно начал пробовать. Чай покупали мои друзья и знакомые, а когда запросы начали расти, открыл свой первый магазин. Да, это была всего пара квадратных метров на цокольном этаже. Но на что то серьезное не хватило бы средств, опыта и, что, самое главное, - времени. Надо было как то держаться на плаву, поэтому я совмещал магазин и постоянную работу в ресторане, — делится Илья Пономарев.

Ассортимент маленького магазина в 2013 году не мог позволить себе баснословную прибыль. Он требовал вложений, пришлось брать кредит. Сумма всего в 60 тысяч рублей помогла удержать молодой бизнес. Теперь нужны были свежие решения.

Мы начали предлагать другим магазинам наш чай на реализацию, даже тем, кто на нем не специализировался. О доплате или огромной выгоде не было и речи. Случалось всякое, кто-то исчезал с нашим товаром, кто-то отдавал выручку, буквально, тушенкой. Но, как только чай начали разбирать, опустошая полки, сразу стало понятно, это выгодно не только магазинам, но и нам, — поясняет Валентин, один из основателей компании.

Отличным подарком в преддверии наступающих праздников будет тематический сбор трав или чайная смесь, а более подробно с ассортиментом можно ознакомится на сайте.

Постепенно семейное дело росло и ему понадобилось свое собственное имя. Так в 2016 году появился «Samovartime».

Собственный бренд ярко выделил нас среди конкурентов. В названии мы постарались через символ, самовар, показать русские чайные традиции, их особенности. Мы часто представляем как семья собирается за чашечкой чая. Вокруг домашнее тепло, аромат трав и ягод. Самовар для нас это символ любящей семьи, — делится Илья Пономарев.

Естественно, компания менялась по мере роста. Начиная с упаковки, заканчивая зарубежными логистическими цепочками. Сегодня за один рабочий день продается в пять раз больше чая, чем восемь лет назад за месяц, а это почти 10 тонн! В самом начале пути все производство легко умещалось дома, но теперь на это требуется около 20 человек. И, что естественно, вырос и ассортимент.

Я помню, что когда мы начинали, список сортов занимал в лучшем случае страницу. Но годы идут, мы растем. Сейчас в нашем ассортименте около 400 сортов чая с разных уголков мира: от России и Индии, до Китая и Кении. Не говоря уже о том, что теперь мы возим и кофе, — рассказывает Валентин

Кроме того на сайте можно найти различные добавки для чая или кофе: от сиропов, до, скажем, барбариса или чайной розы.

На сегодняшний день, как утверждают братья, розничная торговля – второстепенное направление для компании. Центром внимания является работа с ресторанами и кафе, несмотря на то, что у компании есть два крупных чайных магазина, к тому же очень прибыльных.

Мы разработали брендбук и планируем создать единый стиль. Думаю, что если наш чай кому то нравится, он сможет легко найти его по узнаваемому стилю и быть уверенным во вкусе и качестве, — гордятся братья Пономаревы

Чай в России остается одним из самых популярных напитков. Среди сортов самыми востребованными остаются моночаи, вроде классического черного ассама из Индии или молочного улуна из Китая. Есть и региональные особенности, например травяные чаи гораздо более популярны в Татарстане.