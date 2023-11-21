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· Диана Алмакаева

Риелторы Казани оценили проекты ГК ТОЧНО в Краснодаре

Риелторы Казани оценили проекты ГК ТОЧНО в Краснодаре

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Большая делегация риелторов Казани посетила Краснодар и оценила жилые комплексы одного из крупнейших девелоперов России – ГК ТОЧНО (генеральный директор Николай Амосов).

50 человек – представители 11 агентств недвижимости из Республики Татарстан – приехали в Краснодар в рамках программы обмена опытом.

Жители Республики Татарстан рассматривают Краснодарский край как территорию с наиболее благоприятным инвестиционным климатом, а некоторые даже готовы переехать в южную столицу. Поэтому целью мероприятия также стало знакомство казанских специалистов с ключевыми достопримечательностями Краснодара и проектами одного из ведущих застройщиков региона – ГК ТОЧНО.

ГК ТОЧНО, Николай Амосов

Сотрудники ТОЧНО организовали для гостей экскурсию по своим краснодарским комплексам: «Патрики», «Родные Просторы», «Сказка Град» и «Стрижи», показали застройку в спальных районах и историческом центре Краснодара, рассказали о самых успешных девелоперских и маркетинговых проектах.

ГК ТОЧНО создает внутри своих комплексов полноценную среду с развитой инфраструктурой: строит парки, поликлиники, храмы, детские сады и школы. На объектах застройщика казанские риелторы смогли увидеть яркий пример комплексной застройки территории.

ГК ТОЧНО, Николай Амосов

Отметим, что это не первая делегация из Республики Татарстан, посетившая Краснодар. В июне этого года ГК ТОЧНО организовала двухдневный архитектурный тур по южной столице для представителей управления градостроительства Казани во главе с главным архитектором Ильсияр Тухватуллинной.

Федеральный девелопер ТОЧНО – лидирующая инвестиционно-строительная компания Юга России, включена в список системообразующих предприятий РФ. Реализует проекты в 5 городах Краснодарского края, Белгороде и Ялте (республике Крым).

По данным пресс-службы ГК ТОЧНО, компания расширяет территории присутствия и планирует начать строительство в Казани.

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