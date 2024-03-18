Революция в стоматологии: как инновации и коллегиальный подход меняют лечение зубов

Врачи сети стоматологических клиник С.О.Ч.И. (Казань) поделились инновационными прорывами и успешными практиками в современной стоматологии.

“Я больше не боюсь стоматологов” — именно такими словами можно определить девиз пациентов сети стоматологических клиник С.О.Ч.И. В чем секрет? Только инновационные технологии и дружный коллектив опытных стоматологов, которые многое повидали на своем врачебном пути. Эксперты в области стоматологии делятся своим опытом и впечатлениями от работы с новым оборудованием, выделяя его ключевые преимущества и некоторые нюансы использования.

Преимущества и особенности использования микроскопа в стоматологии

Одним из таких прорывов стало использование микроскопа в лечебных процедурах, что кардинально меняет подход к диагностике и лечению заболеваний зубов и десен. Какие же преимущества дает эта технология?

Точность и эффективность даже в сложных случаях

По словам стоматолога-терапевта-микроскописта одной из клиник С.О.Ч.И. Ксении Беляниной, внедрение микроскопа в клиническую практику значительно повышает точность диагностики и эффективность лечения. Это особенно важно в эндодонтии и при лечении кариеса, где требуется высокая точность. Микроскоп позволяет визуализировать и лечить даже мельчайшие детали и скрытые каналы, которые ранее были недоступны для обычного взгляда, что существенно снижает риск осложнений и постоперационных болей.

«Инструмент незаменим при работе с особенно сложными случаями, например, когда необходимо извлечь сломанный инструмент из канала зуба или проработать искривленные каналы, — рассказала Ксения Белянина. — Анатомия зубов может сильно варьироваться, и микроскоп помогает адаптироваться к этим особенностям, значительно упрощая работу».

Индивидуальный подход к пациентам

Не все пациенты хотят наблюдать за процессом лечения через экран микроскопа. Поэтому важно поддерживать индивидуальный подход и учитывать пожелания каждого, предлагая, но не навязывая возможность визуализации лечения. Более подробно об индивидуальном подходе мы поговорим чуть позже. Вернемся к микроскопам.

Профессионализм персонала

Несмотря на очевидные преимущества, использование микроскопа сопряжено с определенными затратами. И об этом не понаслышке знает Юлия Тарасова, владелица сети стоматологических клиник С.О.Ч.И. Это относится как к первоначальной покупке оборудования, так и к необходимости прохождения специализированного обучения врачами. Тем не менее, хозяйка клиники подчеркивает, что инвестиции в технологии и образование окупаются улучшением качества лечения и ростом доверия пациентов.

«Внедрение микроскопа в стоматологическую практику открывает новые горизонты для диагностики и лечения, делая процессы более точными и менее инвазивными, — рассказала Юлия Тарасова. — Несмотря на определенные затраты и необходимость обучения, преимущества использования данного оборудования неоспоримы. Это не просто "игрушка" для врача, а мощный инструмент, который, в сочетании с профессионализмом и опытом специалиста, способен значительно повысить качество лечения и комфорт пациентов. Современная стоматология делает ставку на инновации, а микроскоп в этом процессе играет ключевую роль».

Коллегиальный подход: синергия врачебных усилий

В современной стоматологии особое внимание уделяется не только применению передовых технологий, но и интеграции профессионального опыта специалистов разных направлений для обеспечения наилучшего результата лечения. Один из таких подходов – коллегиальное обсуждение случаев, когда врачи-специалисты разных профилей собираются вместе, чтобы определить наиболее эффективную стратегию лечения для каждого конкретного пациента.

«Даже самые современные технологии не могут полностью заменить опыт и профессионализм врача, — отметила стоматолог-терапевт Лариса Маркина. — Поэтому коллегиальный подход к лечению является ключевым преимуществом современной стоматологии. Этот метод работы предполагает, что для решения проблемы пациента привлекаются специалисты различных направлений: от терапевтического до хирургического лечения».

По ее словам, это сильно экономит время пациенту и упрощает лечение со стороны врача:

«Человеку не нужно бегать из кабинета в кабинет: достаточно одного коллегиального решения для назначения комплекса процедур», — пояснила терапевт.

Синергия, позитив, постоянное обучение и административная поддержка — залог успеха

Не менее важным является вклад помощников и атмосфера в клинике. Взаимопомощь и поддержка в команде обеспечивают высокий уровень качества работы сети клиник С.О.Ч.И. Это создает благоприятную профессиональную среду, которая напрямую влияет на качество лечения.

Генеральный директор клиники, Сергей Александрович Тарасов, подчеркивает важность создания благоприятной атмосферы как для пациентов, так и для сотрудников.

«Регулярное обучение, тренинги, корпоративные мероприятия и внимание к деталям в работе с персоналом способствуют не только профессиональному, но и личностному росту каждого сотрудника — мы это уже проверили на своем опыте и готовы помогать нашим пациентам по всем векторам, как это может себе позволить сеть наших клиник», — добавил Сергей Александрович.

Стратегия социального развития и партнерства с пациентами

Директор сети клиник также отметил, что уникальной стратегией клиники является ее участие в социальной жизни, включая партнерство с конкурсами красоты, как Мисс Миссис Бизнес Республики Татарстан. Такой подход не только продвигает здоровую улыбку как элемент красоты, но и подчеркивает значимость уверенности в себе, которую может дать качественное стоматологическое лечение.

И что самое интересное, если раньше пациентам было строго запрещено вмешиваться в ход работы врача, то сегодня — это является одним из основных преимуществ клиники.

«Пример из практики. Пациент обращается в клинику с комплексной проблемой, требующей вмешательства нескольких специалистов. После проведения начальной консультации и необходимых исследований, включая 3D-снимок, врачи вместе рассматривают случай и разрабатывают индивидуальный план лечения. Пациент не только присутствует при обсуждении, но и активно участвует в процессе принятия решений, выбирая опции, которые ему нравятся и которые соответствуют его возможностям и ожиданиям», — рассказал историю Сергей Тарасов.

Сочетание профессионализма, инноваций и глубокого уважения к личности каждого пациента и сотрудника является ключом к успешной работе сети стоматологических клиник С.О.Ч.И. Создание благоприятной атмосферы, внимание к деталям в лечении и административной работе, а также стремление к постоянному развитию и обучению делают эту клинику примером для подражания в сфере здравоохранения.

Использование таких высокотехнологичных инструментов, как микроскоп, помогает:

ставить точные диагнозы;

работать со сложными случаями;

лечить сложные случаи.

Коллегиальный подход в работе дает неоспоримые преимущества пациентам:

комплексный анализ проблемы;

индивидуальный план лечения;

участие в процессе;

экономия времени и усилий.

В целом, эксперты, которые поделились с нами инновационным подходом в стоматологии, призывают не забывать о регулярных посещениях стоматолога, даже если проблем с зубами не наблюдается.

Профилактика и своевременное обращение к специалистам — ключ к здоровой улыбке на долгие годы.