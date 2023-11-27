Работа везде: от клинера до инженера. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани
Решили поменять что-то в жизни и ищете новое рабочее место? Засиделись дома по семейным обстоятельствам или столкнулись с трудностями поиска работы? Редакция ProKazan поможет: мы прошерстили просторы одной из популярных платформ по поиску работы. В этом материале - очевидно выгодные и любопытные предложения от работодателей из самых разных сфер деятельности.
Повар-кассир в блинную «БлинБери»
Что надо будет делать?
Готовить вкусные блюда для наших гостей, своевременно и качественно выполнять заказ и поддерживать чистоту на рабочем месте.
Какие навыки пригодятся?
- Наличие гостеприимства и активности;
- Любовь к людям и желание с ними общаться;
- Внимателен к деталям.
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Менеджер по подбору/продажам недвижимости в агентство недвижимости «ФЛЭТ»
Что надо будет делать?
- Консультировать клиентов по вопросам покупки или продажи недвижимости;
- Подбирать варианты жилья из готовой базы;
- Организовывать просмотры объектов;
- Гибкий график.
Какие навыки пригодятся?
- Желание хорошо жить и зарабатывать!
- Готовы взять кандидатов без опыта.
- Обучение с 0 с опытными бизнес-тренерами;
- Работа с наставниками, которые ведут Вас до результата, для Вашего быстрого старта.
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Клинер в пиццерию «Додо Пицца»
Что надо будет делать?
Уборка и поддержание чистоты в помещениях.
Какие навыки пригодятся?
- Честность и искренность;
- Быстро ориентироваться в ситуациях, находить креативные решения;
- Готовность к активной работе и обучению;
- Нет опыта? – мы вас обучим и покажем!
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Флорист/сборщик венков в компанию «Ритуал.Pro»
Что надо будет делать?
Составлять буты, композиции, венки из живых и искусственных цветов.
Какие навыки пригодятся?
- Опыт работы флористом или прохождение курсов.
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Менеджер по работе с клиентами в компанию «Артпол»
Что надо будет делать?
Продавать! А для этого проводить презентации клиентам, взаимодействовать с подрядчиками, составлять коммерческие предложения и выставлять счета.
Какие навыки пригодятся?
- Навыки продаж (не обязательно, готовы рассмотреть кандидатов без опыта!);
- Навыки проведения телефонных переговоров и личных встреч;
- Умение быстро ориентироваться в ситуациях, находить креативные решения;
- Опыт работы в продажах в смежных сферах приветствуется;
- Гибкость, коммуникабельность и ответственность!
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Ассистент врача-стоматолога в стоматологию «Ваэль»
Что надо будет делать?
Организовывать рабочее места врача-стоматолога, работать со стоматологом в 4 руки на приеме, заполнять медицинскую документацию, обрабатывать инструменты, поддерживать чистоту рабочего места врача-стоматолога.
Какие навыки пригодятся?
- Среднее медицинское образование;
- Пунктуальность;
- Умение быстро обучаться;
- Ответственность и аккуратность;
- Желание и умение работать в команде;
- Опыт работы обязателен.
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Сборщик заказов в магазин «Вкусвилл»
Что надо будет делать?
Сборщик будет не только собирать заказы, но и проверять сроки годности и товарный вид, проводить инвентаризацию товаров и общаться с покупателями по телефону.
Какие навыки пригодятся?
- Ответственность и инициативность;
- Коммуникабельность, открытость;
- Умение работать в коллективе.
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Инженер по экономической безопасности в компанию «КМПО»
Что надо будет делать?
Анализировать основные риски и угрозы экономической безопасности компании, проводить служебные проверки по фактам нарушений и нанесения ущерба, а также выявление хищений материальных ценностей.
Какие навыки пригодятся?
- Высшее (юридическое/ экономическое)
- Уверенный пользователь ПК
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